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В Алтайском крае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены
В Алтайском крае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены - РИА Новости, 10.06.2025
В Алтайском крае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены
Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения участника СВО и его жены подростками, сообщает во вторник региональный СУСК. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:26:00+03:00
2025-06-10T14:26:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения участника СВО и его жены подростками, сообщает во вторник региональный СУСК. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в городе Горняке двое подростков избили участника СВО и его супругу. Ряд местных СМИ писал, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину, а когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ее также избили. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, поздно вечером 16 мая 2025 года в городе Горняке двое подростков в ходе конфликта с участником специальной военной операции нанесли ему и его супруге телесные повреждения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. "Зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за пребыванием несовершеннолетних в позднее время в общественных местах", - добавили в следственном управлении.
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происшествия, россия, горняк, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Горняк, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены
На Алтае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены подростками
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения участника СВО и его жены подростками, сообщает во вторник региональный СУСК.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело после того, как в городе Горняке
двое подростков избили участника СВО и его супругу. Ряд местных СМИ писал, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину, а когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ее также избили.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, поздно вечером 16 мая 2025 года в городе Горняке двое подростков в ходе конфликта с участником специальной военной операции нанесли ему и его супруге телесные повреждения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
"Зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за пребыванием несовершеннолетних в позднее время в общественных местах", - добавили в следственном управлении.