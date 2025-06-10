https://ria.ru/20250610/svo-2022012587.html

В Алтайском крае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены

В Алтайском крае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены - РИА Новости, 10.06.2025

В Алтайском крае возбудили дело после избиения участника СВО и его жены

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения участника СВО и его жены подростками, сообщает во вторник региональный СУСК. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:26:00+03:00

2025-06-10T14:26:00+03:00

2025-06-10T14:26:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения участника СВО и его жены подростками, сообщает во вторник региональный СУСК. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в городе Горняке двое подростков избили участника СВО и его супругу. Ряд местных СМИ писал, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину, а когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ее также избили. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, поздно вечером 16 мая 2025 года в городе Горняке двое подростков в ходе конфликта с участником специальной военной операции нанесли ему и его супруге телесные повреждения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. "Зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за пребыванием несовершеннолетних в позднее время в общественных местах", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20250603/delo-2020611286.html

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происшествия, россия, горняк, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)