https://ria.ru/20250610/sud-2022120141.html
Суд оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта в Москве
Суд оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта в Москве - РИА Новости, 10.06.2025
Суд оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта в Москве
Суд признал законным арест жителя Москвы, который, как считает следствие, планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:33:00+03:00
2025-06-10T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд признал законным арест жителя Москвы, который, как считает следствие, планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда. "Постановление оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья. В мае в пресс-службе СК РФ сообщали, что в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. СК уточнял, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы. Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника. В СК добавили, что по наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей. После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов. В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.
https://ria.ru/20250610/terakt-2021953339.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Суд оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта в Москве
В Москве признали законным арест подозреваемого в подготовке теракта
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд признал законным арест жителя Москвы, который, как считает следствие, планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
"Постановление оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
В мае в пресс-службе СК РФ
сообщали, что в Москве
предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб.
СК уточнял, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы.
Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника.
В СК добавили, что по наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей. После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.
В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.