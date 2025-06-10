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В Ингушетии арестовали еще одного фигуранта дела о разбоях - РИА Новости, 10.06.2025
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18:40 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/sud-2022098689.html
В Ингушетии арестовали еще одного фигуранта дела о разбоях
В Ингушетии арестовали еще одного фигуранта дела о разбоях - РИА Новости, 10.06.2025
В Ингушетии арестовали еще одного фигуранта дела о разбоях
Верховный суд Ингушетии отправил в следственный изолятор еще одного фигуранта уголовного дела о совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:40:00+03:00
2025-06-10T18:40:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии отправил в следственный изолятор еще одного фигуранта уголовного дела о совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками, сообщила пресс-служба суда. В конце мая региональное МВД сообщило о задержании шестерых местных жителей, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбоев. Задержанные нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях. У них изъяли рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб. Ранее во вторник Верховный суд Ингушетии оставил под стражей на два месяца пятерых подозреваемых по данному делу. Еще одному фигуранту - 26-летнему Харону Торшхоеву - 28 мая Магасский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с установлением запретов и ограничений. Это постановление обжаловала прокуратура. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление районного суда отменила, избрала в отношении Торшхоева заключение под стражу на два месяца (до 26.07.2025). Фигурант взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии.
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происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии арестовали еще одного фигуранта дела о разбоях

Верховный суд Ингушетии отправил в СИЗО еще одного фигуранта дела о разбоях

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии отправил в следственный изолятор еще одного фигуранта уголовного дела о совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками, сообщила пресс-служба суда.
В конце мая региональное МВД сообщило о задержании шестерых местных жителей, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбоев. Задержанные нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях. У них изъяли рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб.
Ранее во вторник Верховный суд Ингушетии оставил под стражей на два месяца пятерых подозреваемых по данному делу. Еще одному фигуранту - 26-летнему Харону Торшхоеву - 28 мая Магасский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с установлением запретов и ограничений. Это постановление обжаловала прокуратура.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление районного суда отменила, избрала в отношении Торшхоева заключение под стражу на два месяца (до 26.07.2025). Фигурант взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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