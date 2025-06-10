https://ria.ru/20250610/sud-2022044651.html

В Туле двух человек осудили за отмывание денег в особо крупном размере

В Туле двух человек осудили за отмывание денег в особо крупном размере - РИА Новости, 10.06.2025

В Туле двух человек осудили за отмывание денег в особо крупном размере

Двоих жителей Тулы лишили свободы на четыре и четыре с половиной года за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:59:00+03:00

2025-06-10T15:59:00+03:00

2025-06-10T15:59:00+03:00

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ТУЛА, 10 июн – РИА Новости. Двоих жителей Тулы лишили свободы на четыре и четыре с половиной года за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций и легализацию денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "В период с 2015 по 2022 год члены организованной группы с целью последующего обналичивания денежных средств осуществили незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций. В результате преступной деятельности фигурантами извлечен доход на сумму более 40 миллионов рублей. С целью придания правомерного вида владению денежными средствами злоумышленники приобрели недвижимость на общую сумму 17 миллионов рублей и получали доход от сдачи ее в аренду", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 31-летнего и 40-летнего жителей Тулы признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особом крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Уточняется, что вину фигуранты признали частично. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки четыре года и четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей каждому", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Приговор в законную силу не вступил.

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происшествия, жилье, тула, тульская область