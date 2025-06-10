https://ria.ru/20250610/sud-2022009335.html

Суд оставил в силе приговор жительнице Перми, обвиняемой в убийстве сына

Суд оставил в силе приговор жительнице Перми, обвиняемой в убийстве сына - РИА Новости, 10.06.2025

Суд оставил в силе приговор жительнице Перми, обвиняемой в убийстве сына

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор пермячке Ирины Шатовой, оставившей тело убитого ею сына в чемодане на... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:17:00+03:00

2025-06-10T14:17:00+03:00

2025-06-10T14:55:00+03:00

происшествия

нижний новгород

пермь

пермский краевой суд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор пермячке Ирины Шатовой, оставившей тело убитого ею сына в чемодане на мусорке и осужденной на 18 лет колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Пермского краевого суда от 18 марта 2025 года в отношении Шатовой Ирины Валерьевны оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.По словам Шатовой, которая принимала участие в заседании по ВКС, суд первой инстанции не учел всех обстоятельств произошедшего. На вопрос прокурора - почему она первоначально сообщила о том, что ее сына якобы убили двое мужчин восточной наружности, Шатова заявила, что это было защитной реакцией психики на произошедшее. Позже от тех показаний она отказалась и признала свою вину в убийстве ребенка.Адвокат осужденной в ходе судебного заседания попросила отменить приговор Пермского краевого суда и передать дело на новое рассмотрение в новом составе.В свою очередь прокурор Сергей Лукоянов заявил, что считает наказание, назначенное Пермским краевым судом, оправданным."Я внимательно наблюдал сегодня за подсудимой и не увидел ни грамма раскаяния на ее лице. А ведь она совершила жуткое преступление - убила своего ребенка. О каком смягчении наказания может идти речь?" - сказал прокурор.В свою очередь Шатова в последнем слове заявила, что полностью признает свою вину, раскаивается и обо всем сожалеет.Пермский краевой суд 18 марта приговорил 34-летнюю Шатову к 18 годам колонии общего режима за убийство девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми в июле 2024 года. Суд установил, что осужденная вечером в квартире, где она проживала, задушила своего сына. После чего положила тело ребенка в чемодан и увезла к контейнерам для мусора. Приговор суда обжаловала и сама Шатова, и ее адвокат, которые считают приговор чрезмерно суровым.

https://ria.ru/20250609/magnitogorsk-2021739681.html

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происшествия, нижний новгород, пермь, пермский краевой суд