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Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце - РИА Новости, 10.06.2025
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14:28 10.06.2025 (обновлено: 14:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/strelba-2022012837.html
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце - РИА Новости, 10.06.2025
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце
Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:28:00+03:00
2025-06-10T14:44:00+03:00
россия
австрия
грац
нападение на школу в граце
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии."Обращений от соотечественников не получали", - ответили в пресс-службе диппредставительства на соответствующий вопрос.Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооруженное нападение. Как сообщила австрийскому информагентству APA мэр города Эльке Кар, среди погибших семеро учеников и один взрослый. Вместе с жертвами нападения погиб и сам нападавший. По информации СМИ, ему было 22 года, он выпускник этой школы. Есть множество раненых. По данным газеты Kronen Zeitung, госпитализированы 28 человек, четверо из них в критическом состоянии. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
https://ria.ru/20250610/napadenie-2022006700.html
россия
австрия
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россия, австрия, грац, нападение на школу в граце
Россия, Австрия, Грац, Нападение на школу в Граце
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце

Посольство РФ в Австрии: обращений от россиян после стрельбы в Граце не было

© AP Photo / Servus TVСпецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце
Спецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Servus TV
Спецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии.
«
"Обращений от соотечественников не получали", - ответили в пресс-службе диппредставительства на соответствующий вопрос.
Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооруженное нападение. Как сообщила австрийскому информагентству APA мэр города Эльке Кар, среди погибших семеро учеников и один взрослый. Вместе с жертвами нападения погиб и сам нападавший. По информации СМИ, ему было 22 года, он выпускник этой школы. Есть множество раненых. По данным газеты Kronen Zeitung, госпитализированы 28 человек, четверо из них в критическом состоянии. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника
Вчера, 14:06
 
РоссияАвстрияГрацНападение на школу в Граце
 
 
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