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Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце - РИА Новости, 10.06.2025
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце
Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:28:00+03:00
2025-06-10T14:28:00+03:00
2025-06-10T14:44:00+03:00
россия
австрия
грац
нападение на школу в граце
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии."Обращений от соотечественников не получали", - ответили в пресс-службе диппредставительства на соответствующий вопрос.Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооруженное нападение. Как сообщила австрийскому информагентству APA мэр города Эльке Кар, среди погибших семеро учеников и один взрослый. Вместе с жертвами нападения погиб и сам нападавший. По информации СМИ, ему было 22 года, он выпускник этой школы. Есть множество раненых. По данным газеты Kronen Zeitung, госпитализированы 28 человек, четверо из них в критическом состоянии. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
https://ria.ru/20250610/napadenie-2022006700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, грац, нападение на школу в граце
Россия, Австрия, Грац, Нападение на школу в Граце
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце
Посольство РФ в Австрии: обращений от россиян после стрельбы в Граце не было