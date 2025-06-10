https://ria.ru/20250610/strelba-2022012837.html

Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце

Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце - РИА Новости, 10.06.2025

Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце

Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:28:00+03:00

2025-06-10T14:28:00+03:00

2025-06-10T14:44:00+03:00

россия

австрия

грац

нападение на школу в граце

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии."Обращений от соотечественников не получали", - ответили в пресс-службе диппредставительства на соответствующий вопрос.Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооруженное нападение. Как сообщила австрийскому информагентству APA мэр города Эльке Кар, среди погибших семеро учеников и один взрослый. Вместе с жертвами нападения погиб и сам нападавший. По информации СМИ, ему было 22 года, он выпускник этой школы. Есть множество раненых. По данным газеты Kronen Zeitung, госпитализированы 28 человек, четверо из них в критическом состоянии. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.

https://ria.ru/20250610/napadenie-2022006700.html

россия

австрия

грац

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, австрия, грац, нападение на школу в граце