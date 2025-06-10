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Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры

Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры - РИА Новости, 10.06.2025

Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры

Писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:27:00+03:00

2025-06-10T11:27:00+03:00

2025-06-10T15:03:00+03:00

культура

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский стали лауреатами государственных премий РФ за 2024 год в области культуры и искусства, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."За вклад в развитие отечественной литературы писателю-драматургу Юрию Полякову, мы все его знаем, это один из самых известных российских литераторов, самых активно издаваемых и активно продаваемых, популярных в обществе нашего времени", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.Также премии удостоены директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, инициатор принятия указа президента о проведении Года культурного наследия народов РФ Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - гендиректор Алексей Шалашов и худрук Александр Чайковский.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир мединский