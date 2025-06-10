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Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры - РИА Новости, 10.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 10.06.2025 (обновлено: 15:03 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/stal-2021964742.html
Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры
Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры - РИА Новости, 10.06.2025
Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры
Писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:27:00+03:00
2025-06-10T15:03:00+03:00
культура
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский стали лауреатами государственных премий РФ за 2024 год в области культуры и искусства, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."За вклад в развитие отечественной литературы писателю-драматургу Юрию Полякову, мы все его знаем, это один из самых известных российских литераторов, самых активно издаваемых и активно продаваемых, популярных в обществе нашего времени", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.Также премии удостоены директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, инициатор принятия указа президента о проведении Года культурного наследия народов РФ Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - гендиректор Алексей Шалашов и худрук Александр Чайковский.
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россия, владимир мединский
Культура, Россия, Владимир Мединский
Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры

Поляков и Чайковский стали лауреатами госпремии в области культуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНа церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский стали лауреатами государственных премий РФ за 2024 год в области культуры и искусства, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПисатель Юрий Поляков
Писатель Юрий Поляков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Писатель Юрий Поляков
"За вклад в развитие отечественной литературы писателю-драматургу Юрию Полякову, мы все его знаем, это один из самых известных российских литераторов, самых активно издаваемых и активно продаваемых, популярных в обществе нашего времени", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининТамара Пуртова
Тамара Пуртова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Тамара Пуртова
Также премии удостоены директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, инициатор принятия указа президента о проведении Года культурного наследия народов РФ Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - гендиректор Алексей Шалашов и худрук Александр Чайковский.
© Фото : РИА Новости/Владимир Астапкович, сайт Московской филармонииАлексей Шалашов и Александр Чайковский
Алексей Шалашов и Александр Чайковский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : РИА Новости/Владимир Астапкович, сайт Московской филармонии
Алексей Шалашов и Александр Чайковский
 
КультураРоссияВладимир Мединский
 
 
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