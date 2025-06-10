Мединский назвал лауреатов госпремии в области культуры
Поляков и Чайковский стали лауреатами госпремии в области культуры
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНа церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский стали лауреатами государственных премий РФ за 2024 год в области культуры и искусства, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Писатель Юрий Поляков
"За вклад в развитие отечественной литературы писателю-драматургу Юрию Полякову, мы все его знаем, это один из самых известных российских литераторов, самых активно издаваемых и активно продаваемых, популярных в обществе нашего времени", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.
Также премии удостоены директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, инициатор принятия указа президента о проведении Года культурного наследия народов РФ Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - гендиректор Алексей Шалашов и худрук Александр Чайковский.
© Фото : РИА Новости/Владимир Астапкович, сайт Московской филармонииАлексей Шалашов и Александр Чайковский
Алексей Шалашов и Александр Чайковский