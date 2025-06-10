https://ria.ru/20250610/ssha-2022113968.html
В Пентагоне заявили о нехватке времени на разработку новых технологий
В Пентагоне заявили о нехватке времени на разработку новых технологий - РИА Новости, 10.06.2025
В Пентагоне заявили о нехватке времени на разработку новых технологий
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что Пентагону требуется слишком много времени на разработку... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:37:00+03:00
2025-06-10T19:37:00+03:00
2025-06-10T19:37:00+03:00
технологии
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что Пентагону требуется слишком много времени на разработку новых военных технологий, что подрывает боеготовность армии на фоне растущего технологического прогресса. "Во время Второй мировой войны и раннего периода холодной войны промышленность могла создавать прорывные системы за считанные годы. Такие технологии, как бомбардировщик B-29 или атомная подлодка, проходили путь от идеи до боевого применения менее чем за пять лет", - отметил Кейн в письменных показаниях к слушаниям в Конгрессе. Он подчеркнул, что сегодня сроки реализации аналогичных проектов значительно возросли. "Сейчас на разработку базовой боевой машины уходит 16 лет, а на истребитель - более 20 лет. Тем временем технологии продолжают стремительно развиваться. Проще говоря, мы просто не успеваем", - указал генерал. По его словам, министерству обороны необходимо ускорить реформы, чтобы восстановить доверие со стороны частной промышленности. "Мы должны оптимизировать согласованность и гибкость между требованиями, закупками и бюджетированием, чтобы помочь небольшим компаниям и новым участникам работать с минобороны и позволить ведомству использовать инновации частного сектора. Министерство выиграет от усиления конкуренции среди оборонных подрядчиков, что приведёт к снижению цен и предоставит больше возможностей для внедрения инновационных решений", - указал Кейн.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008716072.html
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технологии, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, в мире
Технологии, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, В мире
В Пентагоне заявили о нехватке времени на разработку новых технологий
Генерал Кейн: Пентагону не хватает времени на разработку новых технологий
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что Пентагону требуется слишком много времени на разработку новых военных технологий, что подрывает боеготовность армии на фоне растущего технологического прогресса.
"Во время Второй мировой войны и раннего периода холодной войны промышленность могла создавать прорывные системы за считанные годы. Такие технологии, как бомбардировщик B-29 или атомная подлодка, проходили путь от идеи до боевого применения менее чем за пять лет", - отметил Кейн в письменных показаниях к слушаниям в Конгрессе.
Он подчеркнул, что сегодня сроки реализации аналогичных проектов значительно возросли.
"Сейчас на разработку базовой боевой машины уходит 16 лет, а на истребитель - более 20 лет. Тем временем технологии продолжают стремительно развиваться. Проще говоря, мы просто не успеваем", - указал генерал.
По его словам, министерству обороны необходимо ускорить реформы, чтобы восстановить доверие со стороны частной промышленности.
"Мы должны оптимизировать согласованность и гибкость между требованиями, закупками и бюджетированием, чтобы помочь небольшим компаниям и новым участникам работать с минобороны и позволить ведомству использовать инновации частного сектора. Министерство выиграет от усиления конкуренции среди оборонных подрядчиков, что приведёт к снижению цен и предоставит больше возможностей для внедрения инновационных решений", - указал Кейн.