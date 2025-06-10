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Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету - РИА Новости, 10.06.2025
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19:22 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ssha-2022111866.html
Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету
Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету - РИА Новости, 10.06.2025
Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету
Министр обороны США Пит Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях для слушаний в палате представителей, посвященных бюджету на 2026 финансовый год. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:22:00+03:00
2025-06-10T19:22:00+03:00
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пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях для слушаний в палате представителей, посвященных бюджету на 2026 финансовый год. В тексте письменных показаний шефа Пентагона для комитета по ассигнованиям вопросы поддержки Вашингтоном Киева не упомянуты. При этом Украина указана только один раз в контексте технологического развития военных действий. "Инциденты на родине и конфликты на Ближнем Востоке и Украине напоминают нам о том, как эта технология (применения дронов в боевых действиях - ред.) изменила современную войну. Цепочка поставок - это серьезный вызов", - говорится в показаниях Хегсета.
https://ria.ru/20250609/ssha-2021882851.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету

Хегсет не указал поддержку Украины на слушаниях по бюджету

© AP Photo / Virginia MayoМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях для слушаний в палате представителей, посвященных бюджету на 2026 финансовый год.
В тексте письменных показаний шефа Пентагона для комитета по ассигнованиям вопросы поддержки Вашингтоном Киева не упомянуты. При этом Украина указана только один раз в контексте технологического развития военных действий.
"Инциденты на родине и конфликты на Ближнем Востоке и Украине напоминают нам о том, как эта технология (применения дронов в боевых действиях - ред.) изменила современную войну. Цепочка поставок - это серьезный вызов", - говорится в показаниях Хегсета.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Пит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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