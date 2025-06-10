https://ria.ru/20250610/ssha-2022111866.html

Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету

Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету - РИА Новости, 10.06.2025

Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету

Министр обороны США Пит Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях для слушаний в палате представителей, посвященных бюджету на 2026 финансовый год. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:22:00+03:00

2025-06-10T19:22:00+03:00

2025-06-10T19:22:00+03:00

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пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях для слушаний в палате представителей, посвященных бюджету на 2026 финансовый год. В тексте письменных показаний шефа Пентагона для комитета по ассигнованиям вопросы поддержки Вашингтоном Киева не упомянуты. При этом Украина указана только один раз в контексте технологического развития военных действий. "Инциденты на родине и конфликты на Ближнем Востоке и Украине напоминают нам о том, как эта технология (применения дронов в боевых действиях - ред.) изменила современную войну. Цепочка поставок - это серьезный вызов", - говорится в показаниях Хегсета.

https://ria.ru/20250609/ssha-2021882851.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша