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WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена - РИА Новости, 10.06.2025
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17:54 10.06.2025 (обновлено: 18:08 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/ssha-2022083996.html
WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена
WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена - РИА Новости, 10.06.2025
WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена
Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, предположительно, навещавших американского миллиардера Илона Маска в период... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:54:00+03:00
2025-06-10T18:08:00+03:00
в мире
технологии
сша
восточная европа
дональд трамп
илон маск
джо байден
фбр
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, предположительно, навещавших американского миллиардера Илона Маска в период президентства бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Несколько правительственных ведомств США в 2022 и 2023 годах отслеживали иностранных граждан, прибывающих и уезжающих из владений Илона Маска. Расследование включало участие МВБ и минюста. Оно было сосредоточено на людях, посещающих технологического миллиардера, из стран Восточной Европы и других мест", - говорится в статье. Указывается, что служащие нескольких ведомств, включая ФБР, были ознакомлены с расследованием, однако оно не было доведено до предъявления каки-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен. Как отмечает газета, факт ведения расследования подчеркивает обеспокоенность властей США по поводу количества иностранных граждан в окружении Маска, владеющего рядом технологический компаний. По словам источников, Маск в ходе предвыборной президентской гонки 2024 года виделся с иностранцами так часто, что сотрудники его политического комитета, созданного в поддержку переизбрания Дональда Трампа, стали беспокоиться о том, кто присоединяется к миллиардеру на встречах и мероприятиях, и им пришлось ввести масштабный механизм проверки, чтобы ограничить возможное иностранное влияние на политическую повестку комитета. Маск с годами становился всё более политически активным и регулярно комментировал вопросы американской политики в своей соцсети X. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились всё более правыми, и в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа. Маск после возвращения Трампа в Белый дом руководил департаментом государственной эффективности США (DOGE). На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта. Маск во вторник назвал его "отвратительной мерзостью", а в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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в мире, технологии, сша, восточная европа, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Восточная Европа, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, ФБР, Конфликт Трампа и Маска
WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена

WSJ: Минюст отслеживал иностранцев, навещавших Маска при Байдене

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, предположительно, навещавших американского миллиардера Илона Маска в период президентства бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Несколько правительственных ведомств США в 2022 и 2023 годах отслеживали иностранных граждан, прибывающих и уезжающих из владений Илона Маска. Расследование включало участие МВБ и минюста. Оно было сосредоточено на людях, посещающих технологического миллиардера, из стран Восточной Европы и других мест", - говорится в статье.
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Указывается, что служащие нескольких ведомств, включая ФБР, были ознакомлены с расследованием, однако оно не было доведено до предъявления каки-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен.
Как отмечает газета, факт ведения расследования подчеркивает обеспокоенность властей США по поводу количества иностранных граждан в окружении Маска, владеющего рядом технологический компаний.
По словам источников, Маск в ходе предвыборной президентской гонки 2024 года виделся с иностранцами так часто, что сотрудники его политического комитета, созданного в поддержку переизбрания Дональда Трампа, стали беспокоиться о том, кто присоединяется к миллиардеру на встречах и мероприятиях, и им пришлось ввести масштабный механизм проверки, чтобы ограничить возможное иностранное влияние на политическую повестку комитета.
Маск с годами становился всё более политически активным и регулярно комментировал вопросы американской политики в своей соцсети X. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились всё более правыми, и в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа. Маск после возвращения Трампа в Белый дом руководил департаментом государственной эффективности США (DOGE).
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта. Маск во вторник назвал его "отвратительной мерзостью", а в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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В миреТехнологииСШАВосточная ЕвропаДональд ТрампИлон МаскДжо БайденФБРКонфликт Трампа и Маска
 
 
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