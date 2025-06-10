WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена
WSJ: Минюст отслеживал иностранцев, навещавших Маска при Байдене
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, предположительно, навещавших американского миллиардера Илона Маска в период президентства бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Несколько правительственных ведомств США в 2022 и 2023 годах отслеживали иностранных граждан, прибывающих и уезжающих из владений Илона Маска. Расследование включало участие МВБ и минюста. Оно было сосредоточено на людях, посещающих технологического миллиардера, из стран Восточной Европы и других мест", - говорится в статье.
Указывается, что служащие нескольких ведомств, включая ФБР, были ознакомлены с расследованием, однако оно не было доведено до предъявления каки-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен.
Как отмечает газета, факт ведения расследования подчеркивает обеспокоенность властей США по поводу количества иностранных граждан в окружении Маска, владеющего рядом технологический компаний.
По словам источников, Маск в ходе предвыборной президентской гонки 2024 года виделся с иностранцами так часто, что сотрудники его политического комитета, созданного в поддержку переизбрания Дональда Трампа, стали беспокоиться о том, кто присоединяется к миллиардеру на встречах и мероприятиях, и им пришлось ввести масштабный механизм проверки, чтобы ограничить возможное иностранное влияние на политическую повестку комитета.
Маск с годами становился всё более политически активным и регулярно комментировал вопросы американской политики в своей соцсети X. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились всё более правыми, и в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа. Маск после возвращения Трампа в Белый дом руководил департаментом государственной эффективности США (DOGE).
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта. Маск во вторник назвал его "отвратительной мерзостью", а в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.