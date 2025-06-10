https://ria.ru/20250610/ssha-2022083996.html

WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена

WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена - РИА Новости, 10.06.2025

WSJ узнала о тайной слежке за Маском во время президентства Байдена

Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, предположительно, навещавших американского миллиардера Илона Маска в период... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:54:00+03:00

2025-06-10T17:54:00+03:00

2025-06-10T18:08:00+03:00

в мире

технологии

сша

восточная европа

дональд трамп

илон маск

джо байден

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, предположительно, навещавших американского миллиардера Илона Маска в период президентства бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Несколько правительственных ведомств США в 2022 и 2023 годах отслеживали иностранных граждан, прибывающих и уезжающих из владений Илона Маска. Расследование включало участие МВБ и минюста. Оно было сосредоточено на людях, посещающих технологического миллиардера, из стран Восточной Европы и других мест", - говорится в статье. Указывается, что служащие нескольких ведомств, включая ФБР, были ознакомлены с расследованием, однако оно не было доведено до предъявления каки-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен. Как отмечает газета, факт ведения расследования подчеркивает обеспокоенность властей США по поводу количества иностранных граждан в окружении Маска, владеющего рядом технологический компаний. По словам источников, Маск в ходе предвыборной президентской гонки 2024 года виделся с иностранцами так часто, что сотрудники его политического комитета, созданного в поддержку переизбрания Дональда Трампа, стали беспокоиться о том, кто присоединяется к миллиардеру на встречах и мероприятиях, и им пришлось ввести масштабный механизм проверки, чтобы ограничить возможное иностранное влияние на политическую повестку комитета. Маск с годами становился всё более политически активным и регулярно комментировал вопросы американской политики в своей соцсети X. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились всё более правыми, и в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа. Маск после возвращения Трампа в Белый дом руководил департаментом государственной эффективности США (DOGE). На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта. Маск во вторник назвал его "отвратительной мерзостью", а в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html

https://ria.ru/20250610/rossija-2022082027.html

сша

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, восточная европа, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, конфликт трампа и маска