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В США заявили об отставании от КНР в судостроении
В США заявили об отставании от КНР в судостроении - РИА Новости, 10.06.2025
В США заявили об отставании от КНР в судостроении
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что значительное отставание Соединенных Штатов от Китая в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:48:00+03:00
2025-06-10T17:48:00+03:00
2025-06-10T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что значительное отставание Соединенных Штатов от Китая в темпах судостроения подрывает боеготовность американского флота. "Мы также должны не отставать от судостроительных мощностей Китая, которые сейчас значительно превышают наши", - подчеркнул Кейн в письменных показаниях к слушаниям в комитете по ассигнованиям палаты представителей по бюджету Пентагона. Он также добавил, что "десятилетия деиндустриализации и недофинансирования подорвали морскую мощь США". По его словам, несмотря на цель ВМС достичь численности в 381 корабль, флот по-прежнему остается "застрявшим ниже отметки в 300 единиц". "Даже в мирное время нам сложно заменять выведенные из эксплуатации корабли, и это вызывает серьезную обеспокоенность в контексте готовности к военному конфликту", - отметил Кейн. Он поддержал бюджетные инициативы Белого дома, которые предусматривают увеличение инвестиций в военное и коммерческое судостроение. Это, по его словам, необходимо для расширения промышленных мощностей, модернизации флота и повышения темпов строительства боевых кораблей.
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китай, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, в мире
Китай, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, В мире
В США заявили об отставании от КНР в судостроении
Генерал Кейн: отставание США от КНР в судостроении подрывает боеготовность флота
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что значительное отставание Соединенных Штатов от Китая в темпах судостроения подрывает боеготовность американского флота.
"Мы также должны не отставать от судостроительных мощностей Китая
, которые сейчас значительно превышают наши", - подчеркнул Кейн в письменных показаниях к слушаниям в комитете по ассигнованиям палаты представителей по бюджету Пентагона
.
Он также добавил, что "десятилетия деиндустриализации и недофинансирования подорвали морскую мощь США".
По его словам, несмотря на цель ВМС достичь численности в 381 корабль, флот по-прежнему остается "застрявшим ниже отметки в 300 единиц".
"Даже в мирное время нам сложно заменять выведенные из эксплуатации корабли, и это вызывает серьезную обеспокоенность в контексте готовности к военному конфликту", - отметил Кейн.
Он поддержал бюджетные инициативы Белого дома, которые предусматривают увеличение инвестиций в военное и коммерческое судостроение. Это, по его словам, необходимо для расширения промышленных мощностей, модернизации флота и повышения темпов строительства боевых кораблей.