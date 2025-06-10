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Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
Большинство жителей США считают, что ответственность за реакцию на протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе в штате Калифорния должна лежать на... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:37:00+03:00
2025-06-10T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Большинство жителей США считают, что ответственность за реакцию на протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе в штате Калифорния должна лежать на властях штатов и муниципалитетов, свидетельствуют данные опроса компании YouGov. Согласно результатам, 56% опрошенных высказались за участие местных властей, 25% считают, что реагировать должно федеральное правительство, ещё 19% затруднились с ответом. Среди сторонников Демократической партии 72% считают, что реагировать должны местные власти, и только 12% - федеральные. У республиканцев мнение распределилось иначе: 46% поддержали участие федерального правительства, а 39% - местных структур. Среди независимых избирателей 56% выбрали местный уровень, 20% - федеральный. При этом, согласно тем же данным, 50% американцев не одобряют действия администрации Трампа в вопросе депортации мигрантов, в то время как 39% выразили одобрение, а 11% затруднились с ответом. Опрос был проведён компанией YouGov 10 июня 2025 года среди 4231 взрослого жителя США. Статистическая погрешность не указывается. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250610/mer-2021991945.html
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Протесты в Калифорнии
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
Больше половины американцев считают власти Калифорнии ответственными за протесты
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Большинство жителей США считают, что ответственность за реакцию на протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе в штате Калифорния должна лежать на властях штатов и муниципалитетов, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
Согласно результатам, 56% опрошенных высказались за участие местных властей, 25% считают, что реагировать должно федеральное правительство, ещё 19% затруднились с ответом.
Среди сторонников Демократической партии 72% считают, что реагировать должны местные власти, и только 12% - федеральные. У республиканцев мнение распределилось иначе: 46% поддержали участие федерального правительства, а 39% - местных структур. Среди независимых избирателей 56% выбрали местный уровень, 20% - федеральный.
При этом, согласно тем же данным, 50% американцев не одобряют действия администрации Трампа в вопросе депортации мигрантов, в то время как 39% выразили одобрение, а 11% затруднились с ответом.
Опрос был проведён компанией YouGov 10 июня 2025 года среди 4231 взрослого жителя США
. Статистическая погрешность не указывается.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса
, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.