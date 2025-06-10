https://ria.ru/20250610/ssha-2021918984.html

Пентагон заключит контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины

Пентагон заключит контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины - РИА Новости, 10.06.2025

Пентагон заключит контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины

Министерство обороны США уведомило о намерении заключить контракт с оборонной компанией Sierra Nevada Corporation (SNC) на техническое обслуживание и поддержку... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:14:00+03:00

2025-06-10T05:14:00+03:00

2025-06-10T05:14:00+03:00

сша

восточная европа

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны США уведомило о намерении заключить контракт с оборонной компанией Sierra Nevada Corporation (SNC) на техническое обслуживание и поддержку систем противодействия беспилотным летательным аппаратам в интересах ВМС Украины, следует из правительственных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Документы опубликованы от имени командования авиационных систем военно-морской авиации США. Они предусматривают привлечение инженеров, специалистов по техническому обслуживанию и других технических экспертов, а также дистанционную поддержку систем, развернутых в Восточной Европе в рамках операций НАТО. Работы будут вестись как в континентальной части США, так и за её пределами. Сделка планируется к заключению на бесконкурсной основе. Как подчёркивается в документах, SNC обладает необходимыми техническими компетенциями и опытом системной интеграции, чтобы выполнить поставленные задачи в установленные сроки.

https://ria.ru/20250501/armija-2014555236.html

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сша, восточная европа, нато, министерство обороны сша