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Пентагон заключит контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины
Пентагон заключит контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины - РИА Новости, 10.06.2025
Пентагон заключит контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины
Министерство обороны США уведомило о намерении заключить контракт с оборонной компанией Sierra Nevada Corporation (SNC) на техническое обслуживание и поддержку... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:14:00+03:00
2025-06-10T05:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны США уведомило о намерении заключить контракт с оборонной компанией Sierra Nevada Corporation (SNC) на техническое обслуживание и поддержку систем противодействия беспилотным летательным аппаратам в интересах ВМС Украины, следует из правительственных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Документы опубликованы от имени командования авиационных систем военно-морской авиации США. Они предусматривают привлечение инженеров, специалистов по техническому обслуживанию и других технических экспертов, а также дистанционную поддержку систем, развернутых в Восточной Европе в рамках операций НАТО. Работы будут вестись как в континентальной части США, так и за её пределами. Сделка планируется к заключению на бесконкурсной основе. Как подчёркивается в документах, SNC обладает необходимыми техническими компетенциями и опытом системной интеграции, чтобы выполнить поставленные задачи в установленные сроки.
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сша, восточная европа, нато, министерство обороны сша
США, Восточная Европа, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон заключит контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины
Пентагон заключил контракт с Sierra Nevada Corporation для ВМС Украины