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СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов - РИА Новости, 10.06.2025
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов
Китайская исследовательница была арестована в аэропорту Детройта по обвинению в контрабанде биологических материалов и даче ложных показаний федеральным... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:15:00+03:00
2025-06-10T03:15:00+03:00
2025-06-10T03:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Китайская исследовательница была арестована в аэропорту Детройта по обвинению в контрабанде биологических материалов и даче ложных показаний федеральным властям, сообщает газета New York Post. "Чэнсюань Хань была арестована в воскресенье после приземления в столичном аэропорту Детройта рейсом из Шанхая. Ей были предъявлены обвинения в контрабанде товаров в США и даче ложных показаний", – сообщает издание. Когда ученая прибыла в США, пограничники обратили внимание на то, что она отправила из Китая четыре посылки, в которых содержался биологический материал, связанный с круглыми червями. Как отмечает издание, посылки были отправлены в 2024 и 2025 годах и предназначались для лиц, связанных с лабораторией Мичиганского университета. Хань сначала солгала правоохранительным органам, утверждая, что в посылках находились пластиковые стаканчики, но позже признала обвинения. За последние недели это уже третий случай, когда китайским исследователям предъявляют обвинения в незаконном ввозе биологических материалов в США.
https://ria.ru/20250507/yakhta-2015476006.html
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сша, в мире, детройт, шанхай, мичиганский университет
США, В мире, Детройт, Шанхай, Мичиганский университет
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов
NYP: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов