Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ssha-2021913902.html
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов - РИА Новости, 10.06.2025
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов
Китайская исследовательница была арестована в аэропорту Детройта по обвинению в контрабанде биологических материалов и даче ложных показаний федеральным... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:15:00+03:00
2025-06-10T03:15:00+03:00
сша
в мире
детройт
шанхай
мичиганский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148200/49/1482004987_0:382:4858:3115_1920x0_80_0_0_1dbc41b00954015bf94e118ae4d35393.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Китайская исследовательница была арестована в аэропорту Детройта по обвинению в контрабанде биологических материалов и даче ложных показаний федеральным властям, сообщает газета New York Post. "Чэнсюань Хань была арестована в воскресенье после приземления в столичном аэропорту Детройта рейсом из Шанхая. Ей были предъявлены обвинения в контрабанде товаров в США и даче ложных показаний", – сообщает издание. Когда ученая прибыла в США, пограничники обратили внимание на то, что она отправила из Китая четыре посылки, в которых содержался биологический материал, связанный с круглыми червями. Как отмечает издание, посылки были отправлены в 2024 и 2025 годах и предназначались для лиц, связанных с лабораторией Мичиганского университета. Хань сначала солгала правоохранительным органам, утверждая, что в посылках находились пластиковые стаканчики, но позже признала обвинения. За последние недели это уже третий случай, когда китайским исследователям предъявляют обвинения в незаконном ввозе биологических материалов в США.
https://ria.ru/20250507/yakhta-2015476006.html
https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html
сша
детройт
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148200/49/1482004987_403:0:4858:3341_1920x0_80_0_0_a0d9ed514ebc816fe4206c611bc0f732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, детройт, шанхай, мичиганский университет
США, В мире, Детройт, Шанхай, Мичиганский университет
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов

NYP: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов

© AP Photo / Paul SancyaПолиция Детройта
Полиция Детройта - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Полиция Детройта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Китайская исследовательница была арестована в аэропорту Детройта по обвинению в контрабанде биологических материалов и даче ложных показаний федеральным властям, сообщает газета New York Post.
"Чэнсюань Хань была арестована в воскресенье после приземления в столичном аэропорту Детройта рейсом из Шанхая. Ей были предъявлены обвинения в контрабанде товаров в США и даче ложных показаний", – сообщает издание.
Отдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В США задержали россиянина, подозреваемого в попытке угнать яхту
7 мая, 10:56
Когда ученая прибыла в США, пограничники обратили внимание на то, что она отправила из Китая четыре посылки, в которых содержался биологический материал, связанный с круглыми червями.
Как отмечает издание, посылки были отправлены в 2024 и 2025 годах и предназначались для лиц, связанных с лабораторией Мичиганского университета. Хань сначала солгала правоохранительным органам, утверждая, что в посылках находились пластиковые стаканчики, но позже признала обвинения.
За последние недели это уже третий случай, когда китайским исследователям предъявляют обвинения в незаконном ввозе биологических материалов в США.
Задержание - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Трампа и Габбард
12 апреля, 06:17
 
СШАВ миреДетройтШанхайМичиганский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала