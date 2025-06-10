https://ria.ru/20250610/ssha-2021913902.html

СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов

СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов - РИА Новости, 10.06.2025

СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов

Китайская исследовательница была арестована в аэропорту Детройта по обвинению в контрабанде биологических материалов и даче ложных показаний федеральным... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:15:00+03:00

2025-06-10T03:15:00+03:00

2025-06-10T03:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Китайская исследовательница была арестована в аэропорту Детройта по обвинению в контрабанде биологических материалов и даче ложных показаний федеральным властям, сообщает газета New York Post. "Чэнсюань Хань была арестована в воскресенье после приземления в столичном аэропорту Детройта рейсом из Шанхая. Ей были предъявлены обвинения в контрабанде товаров в США и даче ложных показаний", – сообщает издание. Когда ученая прибыла в США, пограничники обратили внимание на то, что она отправила из Китая четыре посылки, в которых содержался биологический материал, связанный с круглыми червями. Как отмечает издание, посылки были отправлены в 2024 и 2025 годах и предназначались для лиц, связанных с лабораторией Мичиганского университета. Хань сначала солгала правоохранительным органам, утверждая, что в посылках находились пластиковые стаканчики, но позже признала обвинения. За последние недели это уже третий случай, когда китайским исследователям предъявляют обвинения в незаконном ввозе биологических материалов в США.

https://ria.ru/20250507/yakhta-2015476006.html

https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html

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сша, в мире, детройт, шанхай, мичиганский университет