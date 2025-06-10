https://ria.ru/20250610/ssha-2021911625.html

СМИ: госдеп США планирует использовать ИИ для принятия кадровых решений

СМИ: госдеп США планирует использовать ИИ для принятия кадровых решений - РИА Новости, 10.06.2025

СМИ: госдеп США планирует использовать ИИ для принятия кадровых решений

Государственный департамент США планирует внедрить чат-бот на основе искусственного интеллекта для формирования комиссий, ответственных за ежегодные повышения и РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T02:09:00+03:00

2025-06-10T02:09:00+03:00

2025-06-10T02:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Государственный департамент США планирует внедрить чат-бот на основе искусственного интеллекта для формирования комиссий, ответственных за ежегодные повышения и кадровые перестановки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы. "Корпоративный чат-бот StateChat, созданный с использованием технологий Palantir и Microsoft, будет задействован для выбора дипломатических сотрудников в аттестационные комиссии, ежегодно определяющие кадровые назначения и продвижение персонала госдепа", – сообщает Рейтер. Как следует из внутренних документов, система StateChat будет играть ключевую роль в "объективном подборе" членов комиссий, анализируя служебные разряды и квалификацию дипломатов. После автоматического подбора наиболее подходящих кандидатов, каждый из них пройдет проверку на благонадежность и наличие дисциплинарных нарушений. Агентство отмечает, что не было сказано ничего о соблюдении квот для женщин и представителей этнических меньшинств. Американская ассоциация дипломатической службы, представляющая сотрудников государственного департамента, обратилась к руководству с просьбой предоставить разъяснения о том, как использование ИИ будет соответствовать юридическим обязательствам. Закон о равенстве меньшинств 1980 года был разработан с целью защиты прав и создания равных возможностей для этнических и расовых меньшинств в США. Он устанавливает меры по борьбе с дискриминацией в различных сферах жизни: на рынке труда, в образовании, при предоставлении жилья и государственных услуг. Кроме того, в законе предусмотрены квоты или целевые показатели, направленные на увеличение представительства меньшинств в различных структурах, включая государственный департамент. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), называя ее дискриминационной.

https://ria.ru/20250529/rubio-2019842133.html

https://ria.ru/20250514/ssha-2016893520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, microsoft corporation