СМИ: госдеп США планирует использовать ИИ для принятия кадровых решений
Reuters: госдеп США планирует использовать ИИ для принятия кадровых решений
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Государственный департамент США планирует внедрить чат-бот на основе искусственного интеллекта для формирования комиссий, ответственных за ежегодные повышения и кадровые перестановки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы.
"Корпоративный чат-бот StateChat, созданный с использованием технологий Palantir и Microsoft, будет задействован для выбора дипломатических сотрудников в аттестационные комиссии, ежегодно определяющие кадровые назначения и продвижение персонала госдепа", – сообщает Рейтер.
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Как следует из внутренних документов, система StateChat будет играть ключевую роль в "объективном подборе" членов комиссий, анализируя служебные разряды и квалификацию дипломатов. После автоматического подбора наиболее подходящих кандидатов, каждый из них пройдет проверку на благонадежность и наличие дисциплинарных нарушений.
Агентство отмечает, что не было сказано ничего о соблюдении квот для женщин и представителей этнических меньшинств. Американская ассоциация дипломатической службы, представляющая сотрудников государственного департамента, обратилась к руководству с просьбой предоставить разъяснения о том, как использование ИИ будет соответствовать юридическим обязательствам.
Закон о равенстве меньшинств 1980 года был разработан с целью защиты прав и создания равных возможностей для этнических и расовых меньшинств в США. Он устанавливает меры по борьбе с дискриминацией в различных сферах жизни: на рынке труда, в образовании, при предоставлении жилья и государственных услуг. Кроме того, в законе предусмотрены квоты или целевые показатели, направленные на увеличение представительства меньшинств в различных структурах, включая государственный департамент.
Однако президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), называя ее дискриминационной.