https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021922688.html
"Радиоигра" военных заставила боевиков ВСУ сдаться в плен
"Радиоигра" военных заставила боевиков ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 10.06.2025
"Радиоигра" военных заставила боевиков ВСУ сдаться в плен
"Радиоигра", которую вели российские военные в ДНР, заставила боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости один из сдавшихся, украинский военнослужащий... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:37:00+03:00
2025-06-10T06:37:00+03:00
2025-06-10T06:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. "Радиоигра", которую вели российские военные в ДНР, заставила боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости один из сдавшихся, украинский военнослужащий Вячеслав Кутятин. По его словам, к украинским военным в окоп по ошибке попали российские солдаты. Через некоторое время в окоп попал еще один военнослужащий РФ с позывным "Лис". "Рацию мы забрали у него (у "Лиса" - ред.), оружия и брони с ним не было. После этого в радиоэфире началась игра, в результате чего руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать", - сказал Кутятин. "Посовещавшись, мы решили, что мы сдадимся в плен и вывели в целости и сохранности всех трех военнослужащих вместе с собой", - добавил он.
https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
"Радиоигра" военных заставила боевиков ВСУ сдаться в плен
Радиоигра ВС России в ДНР заставила боевиков ВСУ сдаться в плен
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. "Радиоигра", которую вели российские военные в ДНР, заставила боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости один из сдавшихся, украинский военнослужащий Вячеслав Кутятин.
По его словам, к украинским военным в окоп по ошибке попали российские солдаты. Через некоторое время в окоп попал еще один военнослужащий РФ
с позывным "Лис".
"Рацию мы забрали у него (у "Лиса" - ред.), оружия и брони с ним не было. После этого в радиоэфире началась игра, в результате чего руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать", - сказал Кутятин.
"Посовещавшись, мы решили, что мы сдадимся в плен и вывели в целости и сохранности всех трех военнослужащих вместе с собой", - добавил он.