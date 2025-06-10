https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021922688.html

"Радиоигра" военных заставила боевиков ВСУ сдаться в плен

"Радиоигра" военных заставила боевиков ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 10.06.2025

"Радиоигра" военных заставила боевиков ВСУ сдаться в плен

"Радиоигра", которую вели российские военные в ДНР, заставила боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости один из сдавшихся, украинский военнослужащий... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:37:00+03:00

2025-06-10T06:37:00+03:00

2025-06-10T06:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. "Радиоигра", которую вели российские военные в ДНР, заставила боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости один из сдавшихся, украинский военнослужащий Вячеслав Кутятин. По его словам, к украинским военным в окоп по ошибке попали российские солдаты. Через некоторое время в окоп попал еще один военнослужащий РФ с позывным "Лис". "Рацию мы забрали у него (у "Лиса" - ред.), оружия и брони с ним не было. После этого в радиоэфире началась игра, в результате чего руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать", - сказал Кутятин. "Посовещавшись, мы решили, что мы сдадимся в плен и вывели в целости и сохранности всех трех военнослужащих вместе с собой", - добавил он.

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины