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Боец рассказал, какой урон нанес батальон "Хан" ВСУ за три месяца
Боец рассказал, какой урон нанес батальон "Хан" ВСУ за три месяца - РИА Новости, 10.06.2025
Боец рассказал, какой урон нанес батальон "Хан" ВСУ за три месяца
Бойцы батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца сбили больше 30 украинских дронов "Баба-Яга", чем... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:29:00+03:00
2025-06-10T05:29:00+03:00
2025-06-10T05:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Бойцы батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца сбили больше 30 украинских дронов "Баба-Яга", чем нанесли ущерб ВСУ более, чем на полмиллиона долларов, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Грек". "С марта нашим только подразделением, 56-м отдельным батальоном специального назначения был нанесен серьезный ущерб врагу. Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА "Баба-Яга". С учётом того, что одна "Баба-Яга" стоит около двадцати тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли. Ну и дальше продолжаем", – сообщил "Грек". По словам бойца, как только оператор разведывательного дрона замечает в воздухе вражескую "Бабу-Ягу", в ту же секунду на перехват вылетают ударные беспилотники РФ, догоняют и сбивают ее.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, какой урон нанес батальон "Хан" ВСУ за три месяца
Батальон "Хан" за три месяца нанес ВСУ ущерб на более, чем полмиллиона долларов