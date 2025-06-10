https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021920118.html

Боец рассказал, какой урон нанес батальон "Хан" ВСУ за три месяца

Боец рассказал, какой урон нанес батальон "Хан" ВСУ за три месяца - РИА Новости, 10.06.2025

Боец рассказал, какой урон нанес батальон "Хан" ВСУ за три месяца

Бойцы батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца сбили больше 30 украинских дронов "Баба-Яга", чем... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:29:00+03:00

2025-06-10T05:29:00+03:00

2025-06-10T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Бойцы батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца сбили больше 30 украинских дронов "Баба-Яга", чем нанесли ущерб ВСУ более, чем на полмиллиона долларов, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Грек". "С марта нашим только подразделением, 56-м отдельным батальоном специального назначения был нанесен серьезный ущерб врагу. Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА "Баба-Яга". С учётом того, что одна "Баба-Яга" стоит около двадцати тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли. Ну и дальше продолжаем", – сообщил "Грек". По словам бойца, как только оператор разведывательного дрона замечает в воздухе вражескую "Бабу-Ягу", в ту же секунду на перехват вылетают ударные беспилотники РФ, догоняют и сбивают ее.

https://ria.ru/20250610/avtomat-2021919845.html

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россия, вооруженные силы украины