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Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 10.06.2025
Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Экипажи российской штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили боевиков и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:13:00+03:00
2025-06-10T05:13:00+03:00
2025-06-10T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Экипажи российской штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили боевиков и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "Наши войска продолжают наступать по всей линии фронта. Мы же в свою очередь работаем ракетами со всех сторон. Наша группа летчиков действует слаженно и выполняет все поставленные задачи. Сегодня отработали уже второй полёт по заданным целям. Никакие угрозы со стороны противника нам не страшны - победа будет за нами", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Шторм". После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ