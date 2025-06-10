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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.06.2025
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05:05 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918363.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.06.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы 152-миллиметровой гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:05:00+03:00
2025-06-10T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметровой гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских боевиков в заброшенных домах, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, навели гаубицу на цель и предельно точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве. После доклада с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велось с помощью воздушного разведчика БПЛА "Орлан-10". Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, миномётов, бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА, плавсредств и живой силы ВСУ в Херсонской области.
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918249.html
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херсонская область
днепр (река)
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херсонская область , днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметровой гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских боевиков в заброшенных домах, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, навели гаубицу на цель и предельно точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве.
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После доклада с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велось с помощью воздушного разведчика БПЛА "Орлан-10". Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, миномётов, бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА, плавсредств и живой силы ВСУ в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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