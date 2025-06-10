https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918363.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.06.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы 152-миллиметровой гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:05:00+03:00
2025-06-10T05:05:00+03:00
2025-06-10T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметровой гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских боевиков в заброшенных домах, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, навели гаубицу на цель и предельно точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве. После доклада с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велось с помощью воздушного разведчика БПЛА "Орлан-10". Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, миномётов, бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА, плавсредств и живой силы ВСУ в Херсонской области.
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918249.html
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021914809.html
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херсонская область , днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра