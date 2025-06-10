https://ria.ru/20250610/spad-2022039459.html

Эксперты предрекли США экономический спад

Эксперты предрекли США экономический спад - РИА Новости, 10.06.2025

Эксперты предрекли США экономический спад

Торговая и инвестиционная политика администрации президента США Дональда Трампа создает "атмосферу неопределенности" и может привести к затяжному экономическому РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:44:00+03:00

2025-06-10T15:44:00+03:00

2025-06-10T15:44:00+03:00

сша

великобритания

вашингтон (штат)

дональд трамп

скотт бессент

евросоюз

экономика

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торговая и инвестиционная политика администрации президента США Дональда Трампа создает "атмосферу неопределенности" и может привести к затяжному экономическому спаду, аналогичному последствиям выхода Великобритании из ЕС, пишут американские экономисты Джонатан Хаскел и Мэттью Слотер в журнале Foreign Affairs. "Хаотичные торговые инициативы президента США Дональда Трампа создали атмосферу неопределенности, которая не сулит ничего хорошего для американской экономики… Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с теми же последствиями, что и Великобритания после Brexit", - утверждают авторы публикации. Экономисты отмечают, что политика Трампа сопровождается резкими и противоречивыми шагами в области торговли, миграции и инвестиций, что, по оценке министра финансов США Скотта Бессента, превращается в курс на "стратегическую неопределенность". Авторы напоминают, что после голосования за выход из ЕС Великобритания на годы погрузилась в состояние политико-экономической неопределенности, что привело к снижению инвестиций и стагнации роста доходов. Аналогичные последствия, по их мнению, могут ожидать и США. "Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с застоем в инвестициях, снижением темпов роста экономики и стагнацией или даже падением уровня жизни", - предупреждают авторы. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для ряда стран.

https://ria.ru/20250610/kongress-2021949786.html

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сша

великобритания

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сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, евросоюз, экономика, в мире