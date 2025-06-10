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Эксперты предрекли США экономический спад - РИА Новости, 10.06.2025
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15:44 10.06.2025
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Эксперты предрекли США экономический спад
Эксперты предрекли США экономический спад - РИА Новости, 10.06.2025
Эксперты предрекли США экономический спад
Торговая и инвестиционная политика администрации президента США Дональда Трампа создает "атмосферу неопределенности" и может привести к затяжному экономическому РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:44:00+03:00
2025-06-10T15:44:00+03:00
сша
великобритания
вашингтон (штат)
дональд трамп
скотт бессент
евросоюз
экономика
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торговая и инвестиционная политика администрации президента США Дональда Трампа создает "атмосферу неопределенности" и может привести к затяжному экономическому спаду, аналогичному последствиям выхода Великобритании из ЕС, пишут американские экономисты Джонатан Хаскел и Мэттью Слотер в журнале Foreign Affairs. "Хаотичные торговые инициативы президента США Дональда Трампа создали атмосферу неопределенности, которая не сулит ничего хорошего для американской экономики… Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с теми же последствиями, что и Великобритания после Brexit", - утверждают авторы публикации. Экономисты отмечают, что политика Трампа сопровождается резкими и противоречивыми шагами в области торговли, миграции и инвестиций, что, по оценке министра финансов США Скотта Бессента, превращается в курс на "стратегическую неопределенность". Авторы напоминают, что после голосования за выход из ЕС Великобритания на годы погрузилась в состояние политико-экономической неопределенности, что привело к снижению инвестиций и стагнации роста доходов. Аналогичные последствия, по их мнению, могут ожидать и США. "Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с застоем в инвестициях, снижением темпов роста экономики и стагнацией или даже падением уровня жизни", - предупреждают авторы. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для ряда стран.
https://ria.ru/20250610/kongress-2021949786.html
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сша
великобритания
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сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, евросоюз, экономика, в мире
США, Великобритания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Евросоюз, Экономика, В мире
Эксперты предрекли США экономический спад

Хаскел: торговая политика Трампа грозит США экономическим спадом

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торговая и инвестиционная политика администрации президента США Дональда Трампа создает "атмосферу неопределенности" и может привести к затяжному экономическому спаду, аналогичному последствиям выхода Великобритании из ЕС, пишут американские экономисты Джонатан Хаскел и Мэттью Слотер в журнале Foreign Affairs.
"Хаотичные торговые инициативы президента США Дональда Трампа создали атмосферу неопределенности, которая не сулит ничего хорошего для американской экономики… Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с теми же последствиями, что и Великобритания после Brexit", - утверждают авторы публикации.
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Экономисты отмечают, что политика Трампа сопровождается резкими и противоречивыми шагами в области торговли, миграции и инвестиций, что, по оценке министра финансов США Скотта Бессента, превращается в курс на "стратегическую неопределенность".
Авторы напоминают, что после голосования за выход из ЕС Великобритания на годы погрузилась в состояние политико-экономической неопределенности, что привело к снижению инвестиций и стагнации роста доходов. Аналогичные последствия, по их мнению, могут ожидать и США.
"Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с застоем в инвестициях, снижением темпов роста экономики и стагнацией или даже падением уровня жизни", - предупреждают авторы.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для ряда стран.
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СШАВеликобританияВашингтон (штат)Дональд ТрампСкотт БессентЕвросоюзЭкономикаВ мире
 
 
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