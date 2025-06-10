https://ria.ru/20250610/sovbez-2022055809.html
Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 10.06.2025
Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:47:00+03:00
2025-06-10T16:47:00+03:00
2025-06-10T16:48:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021988661_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0d8304380fb8ce86c9b963465c5b195e.jpg
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021988661_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c867facac1e2b80c0a3d0b6025fa5b8e.jpg
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
2025-06-10T16:47
true
PT9M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности.
2025-06-10T16:47
true
PT9M21S
Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности.