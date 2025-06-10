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Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина - РИА Новости, 10.06.2025
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17:27 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/smolensk-2022071308.html
Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина
Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина - РИА Новости, 10.06.2025
Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина
Жителя Смоленска будут судить по обвинению в попытке зарезать продавца магазина, где ему за 150 рублей отремонтировали картридж, но клиент остался недоволен,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:27:00+03:00
2025-06-10T17:27:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жителя Смоленска будут судить по обвинению в попытке зарезать продавца магазина, где ему за 150 рублей отремонтировали картридж, но клиент остался недоволен, сообщают следственное управление СК по Смоленской области и прокуратура региона. По версии следствия, в апреле обвиняемый пришёл в один из специализированных магазинов города с целью заправки картриджа и устранения технических неисправностей. "Работники магазина выявили проблему и провели необходимый ремонт картриджа, стоимость выполненных работ составила 150 рублей. Однако мужчина отказался оплачивать оказанные услуги и в ходе возникшей конфликтной ситуации с сотрудником магазина нанес ему умышленно удар ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении. Убить продавца обвиняемый не смог лишь по той причине, что его "скрутили" очевидцы, убеждено следствие. "Прокуратура Ленинского района Смоленска направила в суд уголовное дело… по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает прокуратура Смоленской области.
https://ria.ru/20250604/achinsk-2020844695.html
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происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина

Жителя Смоленска будут судить по обвинению в попытке зарезать продавца магазина

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жителя Смоленска будут судить по обвинению в попытке зарезать продавца магазина, где ему за 150 рублей отремонтировали картридж, но клиент остался недоволен, сообщают следственное управление СК по Смоленской области и прокуратура региона.
По версии следствия, в апреле обвиняемый пришёл в один из специализированных магазинов города с целью заправки картриджа и устранения технических неисправностей.
"Работники магазина выявили проблему и провели необходимый ремонт картриджа, стоимость выполненных работ составила 150 рублей. Однако мужчина отказался оплачивать оказанные услуги и в ходе возникшей конфликтной ситуации с сотрудником магазина нанес ему умышленно удар ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении.
Убить продавца обвиняемый не смог лишь по той причине, что его "скрутили" очевидцы, убеждено следствие.
"Прокуратура Ленинского района Смоленска направила в суд уголовное дело… по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает прокуратура Смоленской области.
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