https://ria.ru/20250610/smolensk-2022071308.html

Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина

Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина - РИА Новости, 10.06.2025

Жителя Смоленска будут судить за попытку зарезать продавца магазина

Жителя Смоленска будут судить по обвинению в попытке зарезать продавца магазина, где ему за 150 рублей отремонтировали картридж, но клиент остался недоволен,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:27:00+03:00

2025-06-10T17:27:00+03:00

2025-06-10T17:27:00+03:00

происшествия

смоленск

смоленская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жителя Смоленска будут судить по обвинению в попытке зарезать продавца магазина, где ему за 150 рублей отремонтировали картридж, но клиент остался недоволен, сообщают следственное управление СК по Смоленской области и прокуратура региона. По версии следствия, в апреле обвиняемый пришёл в один из специализированных магазинов города с целью заправки картриджа и устранения технических неисправностей. "Работники магазина выявили проблему и провели необходимый ремонт картриджа, стоимость выполненных работ составила 150 рублей. Однако мужчина отказался оплачивать оказанные услуги и в ходе возникшей конфликтной ситуации с сотрудником магазина нанес ему умышленно удар ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении. Убить продавца обвиняемый не смог лишь по той причине, что его "скрутили" очевидцы, убеждено следствие. "Прокуратура Ленинского района Смоленска направила в суд уголовное дело… по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает прокуратура Смоленской области.

https://ria.ru/20250604/achinsk-2020844695.html

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происшествия, смоленск, смоленская область