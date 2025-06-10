https://ria.ru/20250610/slovakija-2022035528.html
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии - РИА Новости, 10.06.2025
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии
Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, достичь мира можно только дипломатическим путем, заявил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:31:00+03:00
2025-06-10T15:31:00+03:00
2025-06-10T15:31:00+03:00
в мире
словакия
украина
мид словакии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, достичь мира можно только дипломатическим путем, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. "Для нас с самого начала было понятно, еще когда мы были в оппозиции, что у этого конфликта нет военного решения, необходимо искать дипломатическое решение. Сейчас время это подтверждает", - сказал Бланар на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским в словацком городе Топольчанки. Бланар отметил, что позиция Словакии почти совпадает с позицией Чехией по Украине, но отличие заключается в том, как страны видят способы завершения конфликта. Прага приостановила чешско-словацкие межправительственные консультации в марте 2024 года из-за разногласий с Братиславой по ключевым вопросам внешней политики, которые проявились в основном в отношении Украины. До 31 декабря 1992 года Чехия и Словакия составляли единое государство – Чешскую и Словацкую Федеративную республику (ЧСФР). Парламент Словакии 17 июля 1992 года принял декларацию о независимости. Не согласные с этим решением президент ЧСФР Вацлав Гавел и премьер федерального правительства Мариан Чалфа ушли в отставку. Федеральное собрание ЧСФР 25 ноября 1992 года приняло закон о разделении страны. С 1 января 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными независимыми государствами.
https://ria.ru/20250606/orban-2021267557.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, мид словакии
В мире, Словакия, Украина, МИД Словакии
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии
Глава МИД Словакии Бланар: у конфликта на Украине нет военного решения