https://ria.ru/20250610/slovakija-2022035528.html

У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии

У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии - РИА Новости, 10.06.2025

У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии

Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, достичь мира можно только дипломатическим путем, заявил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:31:00+03:00

2025-06-10T15:31:00+03:00

2025-06-10T15:31:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, достичь мира можно только дипломатическим путем, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. "Для нас с самого начала было понятно, еще когда мы были в оппозиции, что у этого конфликта нет военного решения, необходимо искать дипломатическое решение. Сейчас время это подтверждает", - сказал Бланар на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским в словацком городе Топольчанки. Бланар отметил, что позиция Словакии почти совпадает с позицией Чехией по Украине, но отличие заключается в том, как страны видят способы завершения конфликта. Прага приостановила чешско-словацкие межправительственные консультации в марте 2024 года из-за разногласий с Братиславой по ключевым вопросам внешней политики, которые проявились в основном в отношении Украины. До 31 декабря 1992 года Чехия и Словакия составляли единое государство – Чешскую и Словацкую Федеративную республику (ЧСФР). Парламент Словакии 17 июля 1992 года принял декларацию о независимости. Не согласные с этим решением президент ЧСФР Вацлав Гавел и премьер федерального правительства Мариан Чалфа ушли в отставку. Федеральное собрание ЧСФР 25 ноября 1992 года приняло закон о разделении страны. С 1 января 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными независимыми государствами.

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в мире, словакия, украина, мид словакии