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У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии - РИА Новости, 10.06.2025
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15:31 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/slovakija-2022035528.html
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии - РИА Новости, 10.06.2025
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии
Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, достичь мира можно только дипломатическим путем, заявил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:31:00+03:00
2025-06-10T15:31:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, достичь мира можно только дипломатическим путем, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. "Для нас с самого начала было понятно, еще когда мы были в оппозиции, что у этого конфликта нет военного решения, необходимо искать дипломатическое решение. Сейчас время это подтверждает", - сказал Бланар на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским в словацком городе Топольчанки. Бланар отметил, что позиция Словакии почти совпадает с позицией Чехией по Украине, но отличие заключается в том, как страны видят способы завершения конфликта. Прага приостановила чешско-словацкие межправительственные консультации в марте 2024 года из-за разногласий с Братиславой по ключевым вопросам внешней политики, которые проявились в основном в отношении Украины. До 31 декабря 1992 года Чехия и Словакия составляли единое государство – Чешскую и Словацкую Федеративную республику (ЧСФР). Парламент Словакии 17 июля 1992 года принял декларацию о независимости. Не согласные с этим решением президент ЧСФР Вацлав Гавел и премьер федерального правительства Мариан Чалфа ушли в отставку. Федеральное собрание ЧСФР 25 ноября 1992 года приняло закон о разделении страны. С 1 января 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными независимыми государствами.
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в мире, словакия, украина, мид словакии
В мире, Словакия, Украина, МИД Словакии
У конфликта на Украине нет военного решения, заявили в МИД Словакии

Глава МИД Словакии Бланар: у конфликта на Украине нет военного решения

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии в Братиславе
Здание парламента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, достичь мира можно только дипломатическим путем, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Для нас с самого начала было понятно, еще когда мы были в оппозиции, что у этого конфликта нет военного решения, необходимо искать дипломатическое решение. Сейчас время это подтверждает", - сказал Бланар на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским в словацком городе Топольчанки.
Бланар отметил, что позиция Словакии почти совпадает с позицией Чехией по Украине, но отличие заключается в том, как страны видят способы завершения конфликта.
Прага приостановила чешско-словацкие межправительственные консультации в марте 2024 года из-за разногласий с Братиславой по ключевым вопросам внешней политики, которые проявились в основном в отношении Украины.
До 31 декабря 1992 года Чехия и Словакия составляли единое государство – Чешскую и Словацкую Федеративную республику (ЧСФР). Парламент Словакии 17 июля 1992 года принял декларацию о независимости. Не согласные с этим решением президент ЧСФР Вацлав Гавел и премьер федерального правительства Мариан Чалфа ушли в отставку. Федеральное собрание ЧСФР 25 ноября 1992 года приняло закон о разделении страны. С 1 января 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными независимыми государствами.
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