https://ria.ru/20250610/shlosberg-2022046455.html
Шлосберга* отправили в изолятор по делу о дискредитации армии
Шлосберга* отправили в изолятор по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 10.06.2025
Шлосберга* отправили в изолятор по делу о дискредитации армии
Заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания по делу о... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:06:00+03:00
2025-06-10T16:06:00+03:00
2025-06-10T16:08:00+03:00
происшествия
россия
псковская область
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юрий пивоваров
яблоко
одноклассники
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания по делу о дискредитации ВС РФ, суд об избрании ему меры пресечения пройдет в среду, сообщило псковское отделение партии. "Политик был задержан в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной "дискредитации армии" (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Следователь ОВД А. С. Яковлева отправила Льва Шлосберга* в ИВС города Пскова", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд об избрании меры пресечения пройдет в среду. Ранее псковское отделение партии "Яблоко" сообщало, что против Шлосберга возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан иноагентом). Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока". Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники" видео с дебатами с Пивоваровым. При этом, как уточняет "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу". Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Очередные слушания назначены на 19 июня, уточняется в карточке дела. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что дело в отношении Шлосберга с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом. В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами - по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, признанное иностранным агентом в России
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РИА Новости
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происшествия, россия, псковская область, лев шлосберг, юрий пивоваров, яблоко, одноклассники
Происшествия, Россия, Псковская область, Лев Шлосберг, Юрий Пивоваров, Яблоко, Одноклассники
Шлосберга* отправили в изолятор по делу о дискредитации армии
Зампреда "Яблока" Шлосберга отправили в изолятор по делу о дискредитации армии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания по делу о дискредитации ВС РФ, суд об избрании ему меры пресечения пройдет в среду, сообщило псковское отделение партии.
"Политик был задержан в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной "дискредитации армии" (часть 1 статьи 280.3 УК РФ
). Следователь ОВД А. С. Яковлева отправила Льва Шлосберга
* в ИВС города Пскова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд об избрании меры пресечения пройдет в среду.
Ранее псковское отделение партии "Яблоко
" сообщало, что против Шлосберга возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым
(признан иноагентом). Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока".
Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники
" видео с дебатами с Пивоваровым. При этом, как уточняет "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу".
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.
В марте на сайте мировых судов Псковской области
сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Очередные слушания назначены на 19 июня, уточняется в карточке дела.
В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что дело в отношении Шлосберга с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.
В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами - по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России