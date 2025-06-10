https://ria.ru/20250610/shlosberg-2021940474.html

К зампреду "Яблока" Шлосбергу* пришли с обыском

К зампреду "Яблока" Шлосбергу* пришли с обыском - РИА Новости, 10.06.2025

К зампреду "Яблока" Шлосбергу* пришли с обыском

В квартире члена партии "Яблоко" Льва Шлосберга* прошли обыски, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:38:00+03:00

2025-06-10T09:38:00+03:00

2025-06-10T09:38:00+03:00

яблоко

лев шлосберг

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.В квартире члена партии "Яблоко" Льва Шлосберга* прошли обыски, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале."Они (Обыски. — Прим. Ред.) связаны с уголовным делом по статье о дискредитации Вооруженных сил России", — говорится в материале.Отмечается, что в прошлом году зампреда "Яблока" дважды привлекали к административной ответственности по той же статье. Теперь ему грозит уголовная ответственность.На Шлосберга* также завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и о злоупотреблении СМИ из-за пропаганды "Легиона "Свобода России"**.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов**Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975938646.html

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яблоко, лев шлосберг, россия, происшествия