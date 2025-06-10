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Ирина Шейк: русская модель — изгой в Голливуде? - РИА Новости, 10.06.2025
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19:00 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/sheyk-2022045147.html
Ирина Шейк: русская модель — изгой в Голливуде?
Ирина Шейк: русская модель — изгой в Голливуде? - РИА Новости, 10.06.2025
Ирина Шейк: русская модель — изгой в Голливуде?
Ирина Шейк — одна из самых успешных моделей мира, лицо ведущих брендов, бывшая женщина футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера. Несмотря на... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:00:00+03:00
2025-06-10T19:00:00+03:00
голливуд
москва
брэдли купер
ирина шейк
канье уэст
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ирина Шейк — одна из самых успешных моделей мира, лицо ведущих брендов, бывшая женщина футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера. Несмотря на международную славу, в Голливуде её часто воспринимают как "чужую". Почему русская красавица, покорившая подиумы, до сих пор остается в тени?Прирожденная модельИрина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. В детстве и подростковом возрасте Ирина увлекалась музыкой и танцами. После окончания школы уехала в Челябинск и поступила в экономический колледж, где изучала маркетинг.Там она стала работать в местном модельном агентстве "Эксклюзив". Ее карьера модели сразу началась с победы в Челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004".Уже в 2005 года Ирина начала работать в качестве модели в Европе, а затем и в США. В 2007 году получила первый крупный рекламный контракт, став лицом бренда Intimissimi.Работая в США, Шейк снялась для таких журналов, как Vogue, Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.В последующие годы Ирина работала с брендами L’Oreal Paris, Armani Exchange, Guess, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy &amp; Givenchy Jeans, Agua Bendita, Linda Farrow, Replay, Twin-Set, Alberta Ferretti, Blumarine и другими мировыми компаниями.Однако хоть Ирина очень талантлива и успешна, есть те, кто невзлюбил модель. Причем ненавистники у Шейк есть как на родине, так и в Голливуде.Тяжелые отношения с наставницейСветлана Клименко, владелица модельного агентства "Эксклюзив", в интервью для "Комсомольской Правды" рассказала о своих непростых отношениях с Шейк."Она участвовала в нашем конкурсе "Супермодель" и показала прекрасный результат, после чего мы решили отправить ее в Москву к нашим партнерам, которые должны были сделать фототесты и портфолио для продвижения Ирины за границей. Купили ей билет, посадили в поезд... А на вокзале в Москве Ирина нас "кинула". Оказывается помимо нас, она вела переговоры со своим поклонником у нас за спиной. Он ее встретил, Ира села к нему в машину. Несколько дней мы ее искали, Ирин телефон молчал. Потом она все-таки вышла на связь. Но вместо извинений, в мой адрес посыпались угрозы. На этом наше сотрудничество с Шейк закончилось"."Эту историю за давностью лет можно было бы забыть, но точно так же Шейк поступала с другими. Она снималась в рекламе итальянского бренда Incanto. А после судилась с челябинскими представителями этой фирмы, которые разместили ее фотографию у себя в магазине. Как говорят, отсудила сумму значительно превышающую ее рекламный контракт", — поделилась Светлана нелицеприятной правдой о модели.По мнению владелицы агентства, Ирина специально пытается создавать скандалы на своем имени, чтобы привлечь внимание. Ей на пятки наступают 20-летние модели, а нужно как-то зарабатывать на жизнь.Звезды Голливуда против русской моделиТакже ходят слухи, что представители американской элиты точат зуб на русскую модель. Например, топ-модель Жизель Бюндхен. Дело в том, что Ирина крутит роман с бывшим супругом Жизель, футболистом Томом Брэди.По той же причине всемирно известная Ким Кардашьян взъелась на Шейк. После развода бывший муж Ким певец Канье Уэст ни раз был замечен в компании Ирины. Модель даже обвиняли в том, что она "подбирает" за другими, намекая, что все ее мужчины чьи-то бывшие.Но не это сделало ее объектом критики в Голливуде. Всему виной "неуместная" политическая позиция Ирины.Шейк поддержала СВО?В 2022 году модель заявила, что жертвует ЮНИСЕФ и Красному Кресту. При этом Шейк опубликовала в соцсетях кадры из русской бани с традиционным салатом оливье. Подпись "Russianzz on Wednesday" с использованием латинских букв Z. Буква, которая ассоциируется с российской спецоперацией, вызвала бурную реакцию. Западные таблоиды потребовали разорвать контракты с моделью, обвинив ее в скрытой поддержке политики России.Шейк отреагировала на происходящее с присущим ей юмором."Иногда оливье - это просто оливье. Никаких тайных посланий и политики. Только любовь!" — написала она.Этот эпизод показал, насколько хрупкой может быть репутация знаменитости в условиях политической турбулентности. Модель предпочла дистанцироваться от острых тем, сохранив нейтралитет.Однако ее карьера все еще на высоте. Шейк продолжает ходить по подиуму, сниматься в фотосессиях, принимает участие в съемках рекламы. Несмотря на наличие недругов в Голливуде, Ирина все так же востребована и популярна.
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РИА Новости
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голливуд, москва, брэдли купер, ирина шейк, канье уэст
Голливуд, Москва, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Канье Уэст

Ирина Шейк: русская модель — изгой в Голливуде?

© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ирина Шейк — одна из самых успешных моделей мира, лицо ведущих брендов, бывшая женщина футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера. Несмотря на международную славу, в Голливуде её часто воспринимают как "чужую". Почему русская красавица, покорившая подиумы, до сих пор остается в тени?

Прирожденная модель

Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. В детстве и подростковом возрасте Ирина увлекалась музыкой и танцами. После окончания школы уехала в Челябинск и поступила в экономический колледж, где изучала маркетинг.
Там она стала работать в местном модельном агентстве "Эксклюзив". Ее карьера модели сразу началась с победы в Челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004".
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniИрина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Уже в 2005 года Ирина начала работать в качестве модели в Европе, а затем и в США. В 2007 году получила первый крупный рекламный контракт, став лицом бренда Intimissimi.
Работая в США, Шейк снялась для таких журналов, как Vogue, Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.
В последующие годы Ирина работала с брендами L’Oreal Paris, Armani Exchange, Guess, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Agua Bendita, Linda Farrow, Replay, Twin-Set, Alberta Ferretti, Blumarine и другими мировыми компаниями.
© Фото : East News / Balawa PicsТоп модель Ирина Шейк демонстрирует коллекцию купальников сезона весна-лето 2014.
Топ модель Ирина Шейк демонстрирует коллекцию купальников сезона весна-лето 2014. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : East News / Balawa Pics
Топ модель Ирина Шейк демонстрирует коллекцию купальников сезона весна-лето 2014.
Однако хоть Ирина очень талантлива и успешна, есть те, кто невзлюбил модель. Причем ненавистники у Шейк есть как на родине, так и в Голливуде.

Тяжелые отношения с наставницей

Светлана Клименко, владелица модельного агентства "Эксклюзив", в интервью для "Комсомольской Правды" рассказала о своих непростых отношениях с Шейк.
"Она участвовала в нашем конкурсе "Супермодель" и показала прекрасный результат, после чего мы решили отправить ее в Москву к нашим партнерам, которые должны были сделать фототесты и портфолио для продвижения Ирины за границей. Купили ей билет, посадили в поезд... А на вокзале в Москве Ирина нас "кинула". Оказывается помимо нас, она вела переговоры со своим поклонником у нас за спиной. Он ее встретил, Ира села к нему в машину. Несколько дней мы ее искали, Ирин телефон молчал. Потом она все-таки вышла на связь. Но вместо извинений, в мой адрес посыпались угрозы. На этом наше сотрудничество с Шейк закончилось".
© РИА Новости / Борис Каулин | Перейти в медиабанкМодель Ирина Шейк
Модель Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Борис Каулин
Перейти в медиабанк
Модель Ирина Шейк
"Эту историю за давностью лет можно было бы забыть, но точно так же Шейк поступала с другими. Она снималась в рекламе итальянского бренда Incanto. А после судилась с челябинскими представителями этой фирмы, которые разместили ее фотографию у себя в магазине. Как говорят, отсудила сумму значительно превышающую ее рекламный контракт", — поделилась Светлана нелицеприятной правдой о модели.
По мнению владелицы агентства, Ирина специально пытается создавать скандалы на своем имени, чтобы привлечь внимание. Ей на пятки наступают 20-летние модели, а нужно как-то зарабатывать на жизнь.
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСупермодель Ирина Шейк
Супермодель Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Супермодель Ирина Шейк

Звезды Голливуда против русской модели

Также ходят слухи, что представители американской элиты точат зуб на русскую модель. Например, топ-модель Жизель Бюндхен. Дело в том, что Ирина крутит роман с бывшим супругом Жизель, футболистом Томом Брэди.
По той же причине всемирно известная Ким Кардашьян взъелась на Шейк. После развода бывший муж Ким певец Канье Уэст ни раз был замечен в компании Ирины. Модель даже обвиняли в том, что она "подбирает" за другими, намекая, что все ее мужчины чьи-то бывшие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель Ирина Шейк
Модель Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Модель Ирина Шейк
Но не это сделало ее объектом критики в Голливуде. Всему виной "неуместная" политическая позиция Ирины.

Шейк поддержала СВО?

В 2022 году модель заявила, что жертвует ЮНИСЕФ и Красному Кресту.
При этом Шейк опубликовала в соцсетях кадры из русской бани с традиционным салатом оливье. Подпись "Russianzz on Wednesday" с использованием латинских букв Z. Буква, которая ассоциируется с российской спецоперацией, вызвала бурную реакцию. Западные таблоиды потребовали разорвать контракты с моделью, обвинив ее в скрытой поддержке политики России.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanМодель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Шейк отреагировала на происходящее с присущим ей юмором.
"Иногда оливье - это просто оливье. Никаких тайных посланий и политики. Только любовь!" — написала она.
© AP Photo / Thibault CamusМодель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
Этот эпизод показал, насколько хрупкой может быть репутация знаменитости в условиях политической турбулентности. Модель предпочла дистанцироваться от острых тем, сохранив нейтралитет.
Однако ее карьера все еще на высоте. Шейк продолжает ходить по подиуму, сниматься в фотосессиях, принимает участие в съемках рекламы. Несмотря на наличие недругов в Голливуде, Ирина все так же востребована и популярна.
 
ГолливудМоскваБрэдли КуперИрина ШейкКанье Уэст
 
 
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