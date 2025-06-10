Ирина Шейк: русская модель — изгой в Голливуде?
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ирина Шейк — одна из самых успешных моделей мира, лицо ведущих брендов, бывшая женщина футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера. Несмотря на международную славу, в Голливуде её часто воспринимают как "чужую". Почему русская красавица, покорившая подиумы, до сих пор остается в тени?
Прирожденная модель
Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. В детстве и подростковом возрасте Ирина увлекалась музыкой и танцами. После окончания школы уехала в Челябинск и поступила в экономический колледж, где изучала маркетинг.
Там она стала работать в местном модельном агентстве "Эксклюзив". Ее карьера модели сразу началась с победы в Челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004".
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniИрина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Уже в 2005 года Ирина начала работать в качестве модели в Европе, а затем и в США. В 2007 году получила первый крупный рекламный контракт, став лицом бренда Intimissimi.
Работая в США, Шейк снялась для таких журналов, как Vogue, Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.
В последующие годы Ирина работала с брендами L’Oreal Paris, Armani Exchange, Guess, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Agua Bendita, Linda Farrow, Replay, Twin-Set, Alberta Ferretti, Blumarine и другими мировыми компаниями.
© Фото : East News / Balawa PicsТоп модель Ирина Шейк демонстрирует коллекцию купальников сезона весна-лето 2014.
© Фото : East News / Balawa Pics
Топ модель Ирина Шейк демонстрирует коллекцию купальников сезона весна-лето 2014.
Однако хоть Ирина очень талантлива и успешна, есть те, кто невзлюбил модель. Причем ненавистники у Шейк есть как на родине, так и в Голливуде.
Тяжелые отношения с наставницей
Светлана Клименко, владелица модельного агентства "Эксклюзив", в интервью для "Комсомольской Правды" рассказала о своих непростых отношениях с Шейк.
"Она участвовала в нашем конкурсе "Супермодель" и показала прекрасный результат, после чего мы решили отправить ее в Москву к нашим партнерам, которые должны были сделать фототесты и портфолио для продвижения Ирины за границей. Купили ей билет, посадили в поезд... А на вокзале в Москве Ирина нас "кинула". Оказывается помимо нас, она вела переговоры со своим поклонником у нас за спиной. Он ее встретил, Ира села к нему в машину. Несколько дней мы ее искали, Ирин телефон молчал. Потом она все-таки вышла на связь. Но вместо извинений, в мой адрес посыпались угрозы. На этом наше сотрудничество с Шейк закончилось".
Модель Ирина Шейк
"Эту историю за давностью лет можно было бы забыть, но точно так же Шейк поступала с другими. Она снималась в рекламе итальянского бренда Incanto. А после судилась с челябинскими представителями этой фирмы, которые разместили ее фотографию у себя в магазине. Как говорят, отсудила сумму значительно превышающую ее рекламный контракт", — поделилась Светлана нелицеприятной правдой о модели.
По мнению владелицы агентства, Ирина специально пытается создавать скандалы на своем имени, чтобы привлечь внимание. Ей на пятки наступают 20-летние модели, а нужно как-то зарабатывать на жизнь.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Ирина Шейк
Звезды Голливуда против русской модели
Также ходят слухи, что представители американской элиты точат зуб на русскую модель. Например, топ-модель Жизель Бюндхен. Дело в том, что Ирина крутит роман с бывшим супругом Жизель, футболистом Томом Брэди.
По той же причине всемирно известная Ким Кардашьян взъелась на Шейк. После развода бывший муж Ким певец Канье Уэст ни раз был замечен в компании Ирины. Модель даже обвиняли в том, что она "подбирает" за другими, намекая, что все ее мужчины чьи-то бывшие.
Модель Ирина Шейк
Но не это сделало ее объектом критики в Голливуде. Всему виной "неуместная" политическая позиция Ирины.
Шейк поддержала СВО?
В 2022 году модель заявила, что жертвует ЮНИСЕФ и Красному Кресту.
При этом Шейк опубликовала в соцсетях кадры из русской бани с традиционным салатом оливье. Подпись "Russianzz on Wednesday" с использованием латинских букв Z. Буква, которая ассоциируется с российской спецоперацией, вызвала бурную реакцию. Западные таблоиды потребовали разорвать контракты с моделью, обвинив ее в скрытой поддержке политики России.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanМодель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Шейк отреагировала на происходящее с присущим ей юмором.
"Иногда оливье - это просто оливье. Никаких тайных посланий и политики. Только любовь!" — написала она.
© AP Photo / Thibault CamusМодель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
© AP Photo / Thibault Camus
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
Этот эпизод показал, насколько хрупкой может быть репутация знаменитости в условиях политической турбулентности. Модель предпочла дистанцироваться от острых тем, сохранив нейтралитет.
Однако ее карьера все еще на высоте. Шейк продолжает ходить по подиуму, сниматься в фотосессиях, принимает участие в съемках рекламы. Несмотря на наличие недругов в Голливуде, Ирина все так же востребована и популярна.