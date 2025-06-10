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В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 10.06.2025 (обновлено: 06:57 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/shapsha-2021923745.html
В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника
В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025
В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника
Ночью силами ПВО на территории Калужской области были уничтожены четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:55:00+03:00
2025-06-10T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
боровский район
происшествия
владислав шапша
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ночью силами ПВО на территории Калужской области были уничтожены четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 4 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021921949.html
калужская область
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калужская область, боровский район, происшествия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Боровский район, Происшествия, Владислав Шапша
В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника

Шапша: в Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ночью силами ПВО на территории Калужской области были уничтожены четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 4 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник
06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьБоровский районПроисшествияВладислав Шапша
 
 
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