https://ria.ru/20250610/shapsha-2021923745.html

В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника

В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025

В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника

Ночью силами ПВО на территории Калужской области были уничтожены четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:55:00+03:00

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2025-06-10T06:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

боровский район

происшествия

владислав шапша

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ночью силами ПВО на территории Калужской области были уничтожены четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 4 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021921949.html

калужская область

боровский район

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калужская область, боровский район, происшествия, владислав шапша