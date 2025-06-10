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В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника
В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025
В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника
Ночью силами ПВО на территории Калужской области были уничтожены четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:55:00+03:00
2025-06-10T06:55:00+03:00
2025-06-10T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
боровский район
происшествия
владислав шапша
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ночью силами ПВО на территории Калужской области были уничтожены четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 4 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
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калужская область
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калужская область, боровский район, происшествия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Боровский район, Происшествия, Владислав Шапша
В Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника
Шапша: в Калужской области ночью уничтожили четыре беспилотника