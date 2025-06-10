https://ria.ru/20250610/sever-2021983734.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 10.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:58:00+03:00

2025-06-10T12:58:00+03:00

2025-06-10T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)