https://ria.ru/20250610/servis-2022025891.html

Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса

Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса - РИА Новости, 10.06.2025

Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:00:00+03:00

2025-06-10T15:00:00+03:00

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технологии

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными.Ключевые особенности приложения:Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство. В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.

https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

https://ria.ru/20250609/servis-2021758611.html

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госдума рф, россия, технологии, общество, сергей боярский