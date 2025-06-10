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Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса - РИА Новости, 10.06.2025
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15:00 10.06.2025 (обновлено: 15:50 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/servis-2022025891.html
Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса
Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса - РИА Новости, 10.06.2025
Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:00:00+03:00
2025-06-10T15:50:00+03:00
госдума рф
россия
технологии
общество
сергей боярский
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными.Ключевые особенности приложения:Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство. В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.
https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html
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госдума рф, россия, технологии, общество, сергей боярский
Госдума РФ, Россия, Технологии, Общество, Сергей Боярский
Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса

Госдума приняла закон о создании многофункционального нацсервиса в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной думы
Мужчина в здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными.
Ключевые особенности приложения:
  • объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
  • позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
  • если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
  • в будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
  • позволит взаимодействовать с учащимися по вопросам обучения в школах, колледжах и организациях дополнительного образования;
  • государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами;
  • обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
  • подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
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Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.
Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.
В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.
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