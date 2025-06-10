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Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности - РИА Новости, 10.06.2025
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05:34 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/scheta-2021920233.html
Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности
Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности - РИА Новости, 10.06.2025
Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности
Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина* (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:34:00+03:00
2025-06-10T05:34:00+03:00
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина* (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина* приостановили в понедельник, 9 июня, из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 51859 рубля. Также по данным сервиса, операции по счетам певца также приостанавливали в августе 2024 года из-за "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. По данным министерства, он проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://realty.ria.ru/20250609/zemfira-2021742383.html
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Россия
Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности

Налоговая заблокировала счета певца-иноагента Прусикина в России из-за долгов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИлья Прусикин*
Илья Прусикин* - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Илья Прусикин*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина* (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина* приостановили в понедельник, 9 июня, из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 51859 рубля.
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Также по данным сервиса, операции по счетам певца также приостанавливали в августе 2024 года из-за "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. По данным министерства, он проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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