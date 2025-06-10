https://ria.ru/20250610/scheta-2021920233.html

Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности

Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности - РИА Новости, 10.06.2025

Счета певца-иноагента Прусикина* в России заблокированы из-за задолженности

Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина* (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:34:00+03:00

2025-06-10T05:34:00+03:00

2025-06-10T05:34:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567692023_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_0206b6b595d8970df22e014c8cac7d8c.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина* (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина* приостановили в понедельник, 9 июня, из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 51859 рубля. Также по данным сервиса, операции по счетам певца также приостанавливали в августе 2024 года из-за "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. По данным министерства, он проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://realty.ria.ru/20250609/zemfira-2021742383.html

https://ria.ru/20250602/dud-2020381613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия