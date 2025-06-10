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Глава общества "Знание" прокомментировал санкции Зеленского - РИА Новости, 10.06.2025
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21:02 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022124767.html
Глава общества "Знание" прокомментировал санкции Зеленского
Глава общества "Знание" прокомментировал санкции Зеленского - РИА Новости, 10.06.2025
Глава общества "Знание" прокомментировал санкции Зеленского
Санкции, введенные Владимиром Зеленским против российского общества "Знание", не повлияют на работу организации, она продолжит развиваться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:02:00+03:00
2025-06-10T21:02:00+03:00
россия
владимир зеленский
максим древаль
артек
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санкции, введенные Владимиром Зеленским против российского общества "Знание", не повлияют на работу организации, она продолжит развиваться, сообщил РИА Новости глава общества Максим Древаль. Во вторник Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", российского общества "Знание", "Движения первых", центра гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", указ о введении санкций опубликован на сайте офиса Зеленского. "Это не повлияет на нашу работу. Скорее, даже наоборот - придаст сил, мотивации делать еще больше, еще лучше. Пусть будут уверены, что мы продолжим делать свое дело, будем просвещать, объединять и укреплять", - сказал Древаль. Он добавил, что хочется искать точки соприкосновения, однако киевский режим решил продолжить эскалацию. "Сила России - в людях, в их единстве, а с этим никакие санкции не справятся", - добавил он.
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россия, владимир зеленский, максим древаль, артек
Россия, Владимир Зеленский, Максим Древаль, Артек
Глава общества "Знание" прокомментировал санкции Зеленского

Глава общества "Знание" Древаль: санкции Киева не повлияют на работу организации

© РИА Новости / Анастасия ПетроваГенеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санкции, введенные Владимиром Зеленским против российского общества "Знание", не повлияют на работу организации, она продолжит развиваться, сообщил РИА Новости глава общества Максим Древаль.
Во вторник Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", российского общества "Знание", "Движения первых", центра гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", указ о введении санкций опубликован на сайте офиса Зеленского.
«
"Это не повлияет на нашу работу. Скорее, даже наоборот - придаст сил, мотивации делать еще больше, еще лучше. Пусть будут уверены, что мы продолжим делать свое дело, будем просвещать, объединять и укреплять", - сказал Древаль.
Он добавил, что хочется искать точки соприкосновения, однако киевский режим решил продолжить эскалацию.
"Сила России - в людях, в их единстве, а с этим никакие санкции не справятся", - добавил он.
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