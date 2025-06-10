https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022037098.html

Guardian: Еврокомиссия хочет ввести санкции против 22 российских банков

Guardian: Еврокомиссия хочет ввести санкции против 22 российских банков - РИА Новости, 10.06.2025

Guardian: Еврокомиссия хочет ввести санкции против 22 российских банков

Еврокомиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:36:00+03:00

2025-06-10T15:36:00+03:00

2025-06-10T15:36:00+03:00

экономика

россия

индия

брюссель

еврокомиссия

северный поток

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT, сообщает газета Guardian со ссылкой на внутренний документ. "Комиссия также предлагает внести еще 70 судов... в санкционный список, что доведет общее число судов в списке до более 400... Недавние предложения (ЕК - ред.) также предполагают введение ограничений на ведение дел с 22 банками, что приведет к их отключению от SWIFT", - говорится в публикации. Также отмечается, что ЕК предлагает впервые в рамках антироссийских санкций ввести их против капитана связываемого с РФ судна, речь идет о гражданине Индии. По данным газеты, в предложения Брюсселя по санкциям также входят ограничения на ведение дел с компаниями, связанными с "Северными потоками".

https://ria.ru/20250609/italija-2021821839.html

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

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экономика, россия, индия, брюссель, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, в мире