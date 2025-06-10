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В Якутии нашли самолет АН-2, подавший сигнал бедствия - РИА Новости, 10.06.2025
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11:06 10.06.2025 (обновлено: 11:13 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/samolet-2021960014.html
В Якутии нашли самолет АН-2, подавший сигнал бедствия
В Якутии нашли самолет АН-2, подавший сигнал бедствия - РИА Новости, 10.06.2025
В Якутии нашли самолет АН-2, подавший сигнал бедствия
Самолет Ан-2, подавший сигнал бедствия в Якутии, найден, все живы, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:06:00+03:00
2025-06-10T11:13:00+03:00
республика саха (якутия)
происшествия
томпонский район
евгений перфильев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет Ан-2, подавший сигнал бедствия в Якутии, найден, все живы, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев."Самолет найден, все живы", - написал он в Telegram-каналe.Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").
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республика саха (якутия)
томпонский район
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республика саха (якутия), происшествия, томпонский район, евгений перфильев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2
Республика Саха (Якутия), Происшествия, Томпонский район, Евгений Перфильев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2
В Якутии нашли самолет АН-2, подавший сигнал бедствия

В Якутии нашли самолет АН-2, подавший сигнал бедствия, все пассажиры живы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет Ан-2, подавший сигнал бедствия в Якутии, найден, все живы, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
"Самолет найден, все живы", - написал он в Telegram-каналe.
Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").
Черное море - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Черном море спасли яхту, подавшую сигнал бедствия
27 апреля, 13:40
 
Республика Саха (Якутия)ПроисшествияТомпонский районЕвгений ПерфильевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2
 
 
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