https://ria.ru/20250610/ryzhenkov-2021957345.html

Запад загоняет Украину на переговоры с Россией, заявил глава МИД Белоруссии

Запад загоняет Украину на переговоры с Россией, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025

Запад загоняет Украину на переговоры с Россией, заявил глава МИД Белоруссии

Запад "загоняет" Украину на переговоры с Россией в Стамбуле из тактических соображений, чтобы проверить готовность Москвы к диалогу, заявил министр иностранных... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:47:00+03:00

2025-06-10T10:47:00+03:00

2025-06-10T11:09:00+03:00

москва

белоруссия

россия

украина

максим рыженков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запад "загоняет" Украину на переговоры с Россией в Стамбуле из тактических соображений, чтобы проверить готовность Москвы к диалогу, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков."На Западе Украину не жалко и украинцев не жалко тоже, поэтому на сегодняшний момент (относительно - ред.) тех переговоров, которые сегодня идут, у меня (сложилось - ред.) такое ощущение, что украинцев просто туда чисто из тактических соображений загоняют, чтобы проверить на способность российскую сторону: а готовы ли они к миру? Как они поведут себя в такой ситуации, а вдруг они будут наоборот заинтересованы в продолжении конфликта?" - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Поэтому пока на самом деле ощущения искренности в достижении мира со стороны украинского режима, такой намеренности там нет. Им сегодня невыгодно: политические, экономические дивиденды, у кого-то финансовое благополучие закаливающими нулям от этого зависит", - добавил министр.Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.

https://ria.ru/20250602/mid-2020504730.html

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москва, белоруссия, россия, украина, максим рыженков