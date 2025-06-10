https://ria.ru/20250610/rvio-2021907626.html

В РВИО рассказали, что сорвало планы Черчилля по нападению на СССР

В РВИО рассказали, что сорвало планы Черчилля по нападению на СССР - РИА Новости, 10.06.2025

В РВИО рассказали, что сорвало планы Черчилля по нападению на СССР

Группа советских оккупационных войск в Германии в первые месяцы своего создания после окончания Великой Отечественной войны смогла противостоять замыслу... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:30:00+03:00

2025-06-10T00:30:00+03:00

2025-06-10T00:41:00+03:00

германия

ссср

европа

михаил горбачев

уинстон черчилль

георгий жуков

нато

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Группа советских оккупационных войск в Германии в первые месяцы своего создания после окончания Великой Отечественной войны смогла противостоять замыслу британского премьер-министра Уинстона Черчилля, намеревавшегося реализовать планы операции "Немыслимое" по нападению на СССР, кроме того, впоследствии Группа советских войск в Германии (ГСВГ) сыграла важную роль в поддержании безопасности и стабильности в Европе в послевоенный период, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Группа советских оккупационных войск в Германии была образована 10 июня 1945 на основе 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Первым главой военной структуры стал маршал Советского Союза Георгий Жуков, который одновременно выполнял функции главнокомандующего советскими оккупационными войсками в Германии и советского представителя в контрольной комиссии Германии. "Первые месяцы, годы существования ГСВГ были достаточно напряженными. Начиналась холодная война. Сегодня мы знаем, что в 1945-1946 годах были предприняты ряд действий, которые долгое время оставались неизвестны широкой общественности. Весной 1945 года Уинстон Черчилль приказал своим начальникам штабов разработать план нападения на Советский Союз и разгрома советских войск в Германии и в Европе под кодовым названием "Немыслимое", - заявил РИА Новости Мягков. По его словам, одним из первых, кто публично рассказал об этой операции был британский историк Джон Эриксон. "Советской разведке стало известно об этом плане и о подготовке нападения на советские войска в Европе, прежде всего, в Германии. Маршал СССР Жуков и его штаб приняли ряд срочных мер по передислокации и занятию обороны нашими войсками в Восточной Германии, в советской оккупационной зоне, а также в центральной группе войск, куда входили Австрия, Чехословакия и Венгрия с Польшей с целью отражения этого удара", - сказал историк. Эта передислокация стала одним из предупреждений для Черчилля. "Узнавшее о ней английское и американское командование, поняли, что победить советскую армию в Европе у них ничтожно малы. В дальнейшем мы осознаем, что ГСВГ свою задачу выполнила и сыграла важную роль в поддержании безопасности и стабильности в Европе в послевоенный период", - подчеркнул собеседник агентства. Он уверен, что приведенный выше факт ярко иллюстрирует, в каком напряженном состоянии находилась ГСВГ в первые месяцы своего существования в СССР летом 1945 года. "Если говорить об историческом аспекте, то решение о создании оккупационных сил в Германии было принято на Ялтинской конференции 1945 года. Берлин также был разделен на четыре зоны оккупации. Советская группировка находилась на востоке Германии. Это была мощнейшая группировка постоянной боевой готовности с самой современной техникой, способная за несколько недель дойти до Ла-Манша", - считает Мягков. Группа советских войск оказывала помощь восточногерманскому населению в виде передачи продуктов, в строительстве, восстановлении жилья, восстановлении дорог, разминировании, строительство школ и больниц, обеспечении медицинской помощью. "И более того, даже хлеб и другие зерновые в период разрухи сажали в Восточной Германии изначально советские солдаты", - отметил историк. При этом численность ГСВГ после войны была более двух миллионов военнослужащих, а в 80-е годы - 500 тысяч человек. Научный директор РВИО уверен, что боеготовность Группы советских войск в Германии была высочайшая, считалось, что она была более мощная, чем армия Франции или Великобритании. "На территории ГСВГ было размещено и тактическое, и другое ядерное оружие советских войск. Постоянно поступала новая техника, за счет чего была мощь нашей группировки. Это в 60-е годы новейший на тот момент танк Т-64, потом - танк Т-80, оперативно-тактическая ракетная система "Точка-У", "Темп". Самые мощные, самые современные системы ПВО и самоходные артиллерийские установки, такие как "Акация" и "Гиацинт", впервые появившиеся в советской армии именно в ГСВГ, они до сих пор, уже модернизированные, доказывают свою эффективность в зоне СВО", - отметил собеседник агентства. Группа советских войск Германии со штабом в Вюнсдорфе решала оборонительные задачи в случае, если НАТО совершит агрессию. "Это как бы войска передового базирования, они должны держать оборону до развертывания основных сил, а после этого перейти в мощное контрнаступление. Ей ставилась задача разгромить натовские войска в Западной Европе и нанести разящими ударами противнику такой урон, чтобы он больше даже не думал ни о каком наступлении, а быстро капитулировал. Вот такая была задача", - рассказал Мягков. Кроме того, группа советских войск принимала участие в ряде послевоенных конфликтов холодной войны. Это первый берлинский кризис 1948-1949 года, а также волнения в ГДР в 1953 году. "Повторюсь, ГСВГ с честью выполнила свою основную функцию: поддержала мир и безопасность на европейском континенте, защитила интересы СССР и его союзников по Варшавскому договору, тем самым, сохранила мир на европейском континенте и сыграла важную роль в недопущении Третьей мировой войны в период холодного противостояния", - заметил историк. С приходом к власти Михаила Горбачева внешнеполитический курс СССР резко изменился. "Уже в 1989 году начался частичный вывод войск из Группы советских войск Германии. Потом он только ускорился. Но перестройка тоже ударила очень больно по моральному состоянию наших войск, которые находились в центре Европы. А в 1990-м Горбачев с Гельмутом Колем (канцлером ФРГ – ред.) при участии США, Великобритании, Франции договорились об объединении Германии и выводе советских войск из ГДР", - сказал собеседник агентства. По его мнению, Горбачев совершил акт предательства интересов Советского Союза, согласившись на объединение Германии, которая потом стала частью НАТО. "Поспешный вывод советских войск из Центральной и Восточной Европы привел к расцвету коррупции на местах и внутри Вооруженных сил СССР. Огромное количество имущества разворовывалось по пути следования воинских эшелонов. Части и соединения выводились зачастую в чистое поле. В армии нарастал кризис, в том числе из-за ухода квалифицированных офицеров. И все это – результат непродуманной политики Горбачева", - подчеркнул Мягков. Советская группа войск Германии обладала около 35 тысячами объектов. Причем две трети из них были построены именно советскими строителями. "Имущество, которое оставалось тогда после вывода российских войск из Германии (в 1994 году – Западная группа войск) оценивалось около 30 миллиардами долларов. Однако после ряда согласований каким-то образом российские эксперты согласились на сумму 7,7 миллиардов долларов. А после того, как со стороны ФРГ возникли претензии на счет пострадавшей экологии, загрязнений, сумму сократили до 380 миллионов долларов. То есть ничтожная сумма по сравнению с 30 миллиардами. Все, что мы построили, мы отдали. Это прямая афера", - отметил он. В дальнейшем результатом вывода ЗГВ (правопреемница ГСВГ) стало расширение НАТО. В альянс вошли прибалтийские страны. "Очередным шагом должны были стать Грузия и Украина. Мы должны делать из этого необходимые уроки. Никогда больше не доверять обещаниям, что НАТО не будет расширяться, что объединение Германии – это выгодно Советскому Союзу, а потом - России", - резюмировал научный директор РВИО.

https://ria.ru/20250514/rvio-2016776353.html

https://ria.ru/20250502/berlin-2014629134.html

https://ria.ru/20250501/znamena-2014520020.html

https://ria.ru/20250425/rvio-2013513331.html

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германия, ссср, европа, михаил горбачев, уинстон черчилль, георгий жуков, нато, российское военно-историческое общество (рвио), т-80, т-64