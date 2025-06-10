https://ria.ru/20250610/rumynija-2022139729.html

Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР

Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР - РИА Новости, 10.06.2025

Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР

Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:34:00+03:00

2025-06-10T23:34:00+03:00

2025-06-10T23:34:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил в Кишиневе, что заинтересован в победе прозападных и проевропейских сил на парламентских выборах в Молдавии, в том числе с точки зрения вопросов региональной безопасности. Румынский лидер прибыл в Кишинев с официальным визитом, это его первый зарубежный визит с момента вступления в должность. "Румыния открыто объявила, что вмешается во внутренние дела Молдовы для сохранения режима президента Майи Санду. Из благодарности за сохранение собственного. Таким образом, Румыния будет массированно вмешиваться в парламентские выборы в Молдове. Значит, опасность фальсификаций в пользу сандунистского режима многократно возрастает", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также обратил внимание на то, что в открытых источниках отмечалось, что и на выборах президента Молдавии в 2024 году, и на румынских недавних выборах имела место фальсификация. По его словам, это сделано с прицелом на участие Румынии и Молдавии в возможном конфликте с Россией. "Известно, что режим президента Майи Санду автобусами возил людей для голосования за Дана Никушора. Команда оппозиционера-сувераниста Джеордже Симиона прямо обвинила власти Молдовы во вмешательстве во внутренние дела Румынии. Понятно, Санду и ее окружение не посмели бы и пальцем пошевелить в сторону Бухареста, если бы не последовала установка Брюсселя, Парижа и Лондона", - отметил Сафонов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Между тем власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250513/moldaviya-2016666475.html

https://ria.ru/20250610/gaychuk-2021935995.html

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румыния

кишинев

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