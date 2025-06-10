Рейтинг@Mail.ru
Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rumynija-2022139729.html
Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР
Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР - РИА Новости, 10.06.2025
Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР
Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:34:00+03:00
2025-06-10T23:34:00+03:00
молдавия
румыния
кишинев
майя санду
никушор дан
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил в Кишиневе, что заинтересован в победе прозападных и проевропейских сил на парламентских выборах в Молдавии, в том числе с точки зрения вопросов региональной безопасности. Румынский лидер прибыл в Кишинев с официальным визитом, это его первый зарубежный визит с момента вступления в должность. "Румыния открыто объявила, что вмешается во внутренние дела Молдовы для сохранения режима президента Майи Санду. Из благодарности за сохранение собственного. Таким образом, Румыния будет массированно вмешиваться в парламентские выборы в Молдове. Значит, опасность фальсификаций в пользу сандунистского режима многократно возрастает", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также обратил внимание на то, что в открытых источниках отмечалось, что и на выборах президента Молдавии в 2024 году, и на румынских недавних выборах имела место фальсификация. По его словам, это сделано с прицелом на участие Румынии и Молдавии в возможном конфликте с Россией. "Известно, что режим президента Майи Санду автобусами возил людей для голосования за Дана Никушора. Команда оппозиционера-сувераниста Джеордже Симиона прямо обвинила власти Молдовы во вмешательстве во внутренние дела Румынии. Понятно, Санду и ее окружение не посмели бы и пальцем пошевелить в сторону Бухареста, если бы не последовала установка Брюсселя, Парижа и Лондона", - отметил Сафонов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Между тем власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250513/moldaviya-2016666475.html
https://ria.ru/20250610/gaychuk-2021935995.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, румыния, кишинев, майя санду, никушор дан, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, в мире
Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду, Никушор Дан, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, В мире
Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР

Депутат ВС ПМР Сафонов: Румыния будет вмешиваться в выборы в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил в Кишиневе, что заинтересован в победе прозападных и проевропейских сил на парламентских выборах в Молдавии, в том числе с точки зрения вопросов региональной безопасности. Румынский лидер прибыл в Кишинев с официальным визитом, это его первый зарубежный визит с момента вступления в должность.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в румынские выборы
13 мая, 13:25
"Румыния открыто объявила, что вмешается во внутренние дела Молдовы для сохранения режима президента Майи Санду. Из благодарности за сохранение собственного. Таким образом, Румыния будет массированно вмешиваться в парламентские выборы в Молдове. Значит, опасность фальсификаций в пользу сандунистского режима многократно возрастает", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что в открытых источниках отмечалось, что и на выборах президента Молдавии в 2024 году, и на румынских недавних выборах имела место фальсификация. По его словам, это сделано с прицелом на участие Румынии и Молдавии в возможном конфликте с Россией.
"Известно, что режим президента Майи Санду автобусами возил людей для голосования за Дана Никушора. Команда оппозиционера-сувераниста Джеордже Симиона прямо обвинила власти Молдовы во вмешательстве во внутренние дела Румынии. Понятно, Санду и ее окружение не посмели бы и пальцем пошевелить в сторону Бухареста, если бы не последовала установка Брюсселя, Парижа и Лондона", - отметил Сафонов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Между тем власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Виктор Гайчук - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Виктор Гайчук: Молдавия должна оставаться нейтральной и суверенной
Вчера, 10:00
 
МолдавияРумынияКишиневМайя СандуНикушор ДанЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала