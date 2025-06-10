Рейтинг@Mail.ru
США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 10.06.2025 (обновлено: 23:56 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/rubio-2022140883.html
США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио
США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио - РИА Новости, 10.06.2025
США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио
США осуждают санкции Великобритании, Канады и других западных партнеров, введенные против израильских министров, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:45:00+03:00
2025-06-10T23:56:00+03:00
в мире
сша
великобритания
канада
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609510_0:124:3062:1846_1920x0_80_0_0_c77b99220f2534ea342f0bcb38d472e3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США осуждают санкции Великобритании, Канады и других западных партнеров, введенные против израильских министров, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.Во вторник Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков - министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу, говорится в совместном заявлении глав МИД пяти государств."Соединенные Штаты осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского кабинета министров. Эти санкции не способствуют усилиям США по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и прекращению войны... Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто настоящий враг", - заявил Рубио в соцсети X.США призывают своих партнеров отменить санкции, подчеркнул госсекретарь.
https://ria.ru/20250603/rubio-2020755546.html
сша
великобритания
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609510_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_85b8f60dce7dadd406b7157dea860b12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, канада, марко рубио
В мире, США, Великобритания, Канада, Марко Рубио
США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио

Рубио: США осуждают британские санкции против Израиля

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США осуждают санкции Великобритании, Канады и других западных партнеров, введенные против израильских министров, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
Во вторник Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков - министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу, говорится в совместном заявлении глав МИД пяти государств.
"Соединенные Штаты осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского кабинета министров. Эти санкции не способствуют усилиям США по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и прекращению войны... Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто настоящий враг", - заявил Рубио в соцсети X.
США призывают своих партнеров отменить санкции, подчеркнул госсекретарь.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины
3 июня, 22:54
 
В миреСШАВеликобританияКанадаМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала