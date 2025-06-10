https://ria.ru/20250610/rubio-2022140883.html

США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио

США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио - РИА Новости, 10.06.2025

США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио

США осуждают санкции Великобритании, Канады и других западных партнеров, введенные против израильских министров, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:45:00+03:00

2025-06-10T23:45:00+03:00

2025-06-10T23:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США осуждают санкции Великобритании, Канады и других западных партнеров, введенные против израильских министров, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.Во вторник Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков - министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу, говорится в совместном заявлении глав МИД пяти государств."Соединенные Штаты осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского кабинета министров. Эти санкции не способствуют усилиям США по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и прекращению войны... Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто настоящий враг", - заявил Рубио в соцсети X.США призывают своих партнеров отменить санкции, подчеркнул госсекретарь.

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в мире, сша, великобритания, канада, марко рубио