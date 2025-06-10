РСА поддерживал увеличение лимита выплат по европротоколу
РСА поддержал увеличение лимита выплат по европротоколу при разногласиях в ДТП
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает двукратное увеличение - до 200 тысяч рублей - лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия, говорится в сообщении организации.
Госдума во вторник приняла закон об увеличении до 200 тысяч рублей лимита выплат по европротоколу при ДТП с разногласиями. "Такие изменения помогут в развитии и популяризации процедуры упрощенного оформления документов о ДТП", - сообщает пресс-служба РСА с ссылкой на главу организации Евгения Уфимцева.
На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО
28 апреля, 15:46
"На сегодня разработано достаточное количество сервисов, способствующих возможности получения страховых выплат при европротоколе до 400 тысяч рублей, включая мобильные приложения Минцифры России ("Госуслуги Авто"), РСА ("Помощник ОСАГО") и мобильные приложения отдельных страховых компаний. В частности, при проведении фотофиксации данных о ДТП в соответствии с требованиями закона об ОСАГО потерпевший может получить страховое возмещение в лимите до 400 тысяч рублей", - пояснили в РСА. Однако такие опции возможны только при отсутствии разногласий у участников ДТП.
После вступления в силу нового закона лимит выплат по европротоколу при ДТП с разногласиями увеличится до 200 тысяч рублей при наличии фотофиксации данных об аварии. В случае, если фотофиксация не выполнена, лимит выплат остается на нынешнем уровне - 100 тысяч рублей.
"В современных реалиях, когда стоимость автомобилей и их комплектующих растет, подобное изменение поможет упростить процедуру получения страхового возмещения для автовладельцев. Рост суммы выплат в два раза поможет многим водителем урегулировать страховой случай быстрее и выгоднее. Также, на наш взгляд, это может помочь работе сотрудников правоохранительных органов избежать новых аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие уже случившегося ДТП, когда автомобили стоят на дороге и ждут сотрудников ГИБДД", – подчеркнул Уфимцев.
По его словам, это повысит популярность сервисов упрощенного урегулирования ДТП и будет способствовать их более качественному и активному развитию.