https://ria.ru/20250610/rsa-2022088667.html

РСА поддерживал увеличение лимита выплат по европротоколу

РСА поддерживал увеличение лимита выплат по европротоколу - РИА Новости, 10.06.2025

РСА поддерживал увеличение лимита выплат по европротоколу

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает двукратное увеличение - до 200 тысяч рублей - лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:12:00+03:00

2025-06-10T18:12:00+03:00

2025-06-10T18:12:00+03:00

общество

авто

евгений уфимцев

госдума рф

гибдд мвд рф

осаго

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает двукратное увеличение - до 200 тысяч рублей - лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия, говорится в сообщении организации. Госдума во вторник приняла закон об увеличении до 200 тысяч рублей лимита выплат по европротоколу при ДТП с разногласиями. "Такие изменения помогут в развитии и популяризации процедуры упрощенного оформления документов о ДТП", - сообщает пресс-служба РСА с ссылкой на главу организации Евгения Уфимцева. "На сегодня разработано достаточное количество сервисов, способствующих возможности получения страховых выплат при европротоколе до 400 тысяч рублей, включая мобильные приложения Минцифры России ("Госуслуги Авто"), РСА ("Помощник ОСАГО") и мобильные приложения отдельных страховых компаний. В частности, при проведении фотофиксации данных о ДТП в соответствии с требованиями закона об ОСАГО потерпевший может получить страховое возмещение в лимите до 400 тысяч рублей", - пояснили в РСА. Однако такие опции возможны только при отсутствии разногласий у участников ДТП. После вступления в силу нового закона лимит выплат по европротоколу при ДТП с разногласиями увеличится до 200 тысяч рублей при наличии фотофиксации данных об аварии. В случае, если фотофиксация не выполнена, лимит выплат остается на нынешнем уровне - 100 тысяч рублей. "В современных реалиях, когда стоимость автомобилей и их комплектующих растет, подобное изменение поможет упростить процедуру получения страхового возмещения для автовладельцев. Рост суммы выплат в два раза поможет многим водителем урегулировать страховой случай быстрее и выгоднее. Также, на наш взгляд, это может помочь работе сотрудников правоохранительных органов избежать новых аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие уже случившегося ДТП, когда автомобили стоят на дороге и ждут сотрудников ГИБДД", – подчеркнул Уфимцев. По его словам, это повысит популярность сервисов упрощенного урегулирования ДТП и будет способствовать их более качественному и активному развитию.

https://ria.ru/20250428/osago-2013859785.html

https://ria.ru/20250603/prognoz-2020731111.html

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общество, авто, евгений уфимцев, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго