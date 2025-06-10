https://ria.ru/20250610/rossiya-2022106910.html

Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности

Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности - РИА Новости, 10.06.2025

Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности

России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства",... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:00:00+03:00

2025-06-10T19:00:00+03:00

2025-06-10T19:00:00+03:00

россия

александр дугин

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Нам необходимо сейчас именно формирование некого канона относительно нашей исторической и социальной идентичности. Всё вместе это и составляет тот момент традиций, то прочтение, ту шифровальную решетку, которая позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства, русской церкви, культуры, искусства", - сказал Дугин в ходе круглого стола "Цивилизация "Россия": традиции как основа будущего". Философ отметил, что в зависимости от прочтения содержания прошлого будет формироваться будущее страны. По его словам, важно определить содержание того, что будет передаваться последующим поколениям россиян. "После колебаний, либеральных и коммунистических, мы пришли к выводу, что надо всё-таки самые ценные аспекты нашего прошлого сохранить и передавать следующим поколениям. Потому сегодня традиция как никогда зависит от наших решений, от нашего исторического просвещения, от нашего самосознания и нашей идентичности. Мы решаем, каким будет не только будущее, но и каким было прошлое", - добавил он.

https://ria.ru/20250504/putin-2014872579.html

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россия, александр дугин, общество