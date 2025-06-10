https://ria.ru/20250610/rossiya-2022106910.html
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности - РИА Новости, 10.06.2025
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности
России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства",... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:00:00+03:00
2025-06-10T19:00:00+03:00
2025-06-10T19:00:00+03:00
россия
александр дугин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Нам необходимо сейчас именно формирование некого канона относительно нашей исторической и социальной идентичности. Всё вместе это и составляет тот момент традиций, то прочтение, ту шифровальную решетку, которая позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства, русской церкви, культуры, искусства", - сказал Дугин в ходе круглого стола "Цивилизация "Россия": традиции как основа будущего". Философ отметил, что в зависимости от прочтения содержания прошлого будет формироваться будущее страны. По его словам, важно определить содержание того, что будет передаваться последующим поколениям россиян. "После колебаний, либеральных и коммунистических, мы пришли к выводу, что надо всё-таки самые ценные аспекты нашего прошлого сохранить и передавать следующим поколениям. Потому сегодня традиция как никогда зависит от наших решений, от нашего исторического просвещения, от нашего самосознания и нашей идентичности. Мы решаем, каким будет не только будущее, но и каким было прошлое", - добавил он.
https://ria.ru/20250504/putin-2014872579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр дугин, общество
Россия, Александр Дугин, Общество
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности
Дугин: России необходимо сформировать канон относительно своей идентичности
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Нам необходимо сейчас именно формирование некого канона относительно нашей исторической и социальной идентичности. Всё вместе это и составляет тот момент традиций, то прочтение, ту шифровальную решетку, которая позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства, русской церкви, культуры, искусства", - сказал Дугин
в ходе круглого стола "Цивилизация "Россия": традиции как основа будущего".
Философ отметил, что в зависимости от прочтения содержания прошлого будет формироваться будущее страны. По его словам, важно определить содержание того, что будет передаваться последующим поколениям россиян.
"После колебаний, либеральных и коммунистических, мы пришли к выводу, что надо всё-таки самые ценные аспекты нашего прошлого сохранить и передавать следующим поколениям. Потому сегодня традиция как никогда зависит от наших решений, от нашего исторического просвещения, от нашего самосознания и нашей идентичности. Мы решаем, каким будет не только будущее, но и каким было прошлое", - добавил он.