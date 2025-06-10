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Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности - РИА Новости, 10.06.2025
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19:00 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rossiya-2022106910.html
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности - РИА Новости, 10.06.2025
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности
России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства",... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:00:00+03:00
2025-06-10T19:00:00+03:00
россия
александр дугин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Нам необходимо сейчас именно формирование некого канона относительно нашей исторической и социальной идентичности. Всё вместе это и составляет тот момент традиций, то прочтение, ту шифровальную решетку, которая позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства, русской церкви, культуры, искусства", - сказал Дугин в ходе круглого стола "Цивилизация "Россия": традиции как основа будущего". Философ отметил, что в зависимости от прочтения содержания прошлого будет формироваться будущее страны. По его словам, важно определить содержание того, что будет передаваться последующим поколениям россиян. "После колебаний, либеральных и коммунистических, мы пришли к выводу, что надо всё-таки самые ценные аспекты нашего прошлого сохранить и передавать следующим поколениям. Потому сегодня традиция как никогда зависит от наших решений, от нашего исторического просвещения, от нашего самосознания и нашей идентичности. Мы решаем, каким будет не только будущее, но и каким было прошлое", - добавил он.
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россия, александр дугин, общество
Россия, Александр Дугин, Общество
Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности

Дугин: России необходимо сформировать канон относительно своей идентичности

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России необходимо сформировать канон относительно своей исторической и социальной идентичности, это позволит продолжить "бытие русского народа и государства", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Нам необходимо сейчас именно формирование некого канона относительно нашей исторической и социальной идентичности. Всё вместе это и составляет тот момент традиций, то прочтение, ту шифровальную решетку, которая позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства, русской церкви, культуры, искусства", - сказал Дугин в ходе круглого стола "Цивилизация "Россия": традиции как основа будущего".
Философ отметил, что в зависимости от прочтения содержания прошлого будет формироваться будущее страны. По его словам, важно определить содержание того, что будет передаваться последующим поколениям россиян.
"После колебаний, либеральных и коммунистических, мы пришли к выводу, что надо всё-таки самые ценные аспекты нашего прошлого сохранить и передавать следующим поколениям. Потому сегодня традиция как никогда зависит от наших решений, от нашего исторического просвещения, от нашего самосознания и нашей идентичности. Мы решаем, каким будет не только будущее, но и каким было прошлое", - добавил он.
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