https://ria.ru/20250610/rossija-2022124507.html

Глава штаба обороны Британии заявил, что Россия не хочет войны

Глава штаба обороны Британии заявил, что Россия не хочет войны - РИА Новости, 10.06.2025

Глава штаба обороны Британии заявил, что Россия не хочет войны

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин во вторник указал на то, что Россия не хочет воевать с НАТО и что Москва не хочет ядерной войны. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:00:00+03:00

2025-06-10T21:00:00+03:00

2025-06-10T21:00:00+03:00

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ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин во вторник указал на то, что Россия не хочет воевать с НАТО и что Москва не хочет ядерной войны. "Россия не хочет воевать с НАТО, и Россия не хочет ядерной войны, и мы должны быть действительно уверены в этом", - заявил Радакин в ходе заседания комитета по обороне британского парламента. Начальник штаба подчеркнул, что Россия не хочет воевать с НАТО якобы благодаря мощи и сдерживающей способности альянса. Радакин также считает, что США продолжат служить гарантом безопасности Европы, предоставляя свой ядерный щит. В понедельник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет. Он также заявил, что если страны НАТО не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. Отвечая на вопрос о том, согласен ли он со словами Рютте, Радакин сказал по-русски "нет". Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов. Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html

https://ria.ru/20250610/nato-2022059134.html

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