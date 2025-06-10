https://ria.ru/20250610/rossija-2022119495.html

Россия ответит на агрессивные действия Германии, заявила Захарова

Россия ответит на агрессивные действия Германии, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2025

Россия ответит на агрессивные действия Германии, заявила Захарова

Россия в рамках закона ответит на агрессивные действия Берлина в отношении главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:28:00+03:00

2025-06-10T20:28:00+03:00

2025-06-10T20:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия в рамках закона ответит на агрессивные действия Берлина в отношении главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее во вторник Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение. "Предпримем меры ответного характера в отношении журналистов из Германии, которые всегда благополучно получали поддержку в своей деятельности от российской стороны", - сказала Захарова, уточнив, что меры будут "в рамках законодательства" России и "российского гостеприимства". "Но в связи с агрессивными, деструктивными и выходящими за рамки морали, этики и нравственности действиями официального Берлина Москва предпримет соответствующие меры и в отношении журналистов из Германии", - подчеркнула представитель МИД РФ. Власти ФРГ ранее не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию, об этом говорилось в документе земельного миграционного ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Согласно документу, он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке. Захарова тогда заявила, что Москва приняла решение об ответных мерах на отказ официального Берлина продлить вид на жительство в Германии главе представительства "России сегодня", они будут приняты в отношении немецких журналистов в России.

https://ria.ru/20250610/zaharova-2022119026.html

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в мире, москва, берлин (город), германия, мария захарова