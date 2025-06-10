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ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае - РИА Новости, 10.06.2025
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19:31 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rossija-2022113140.html
ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае
ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае - РИА Новости, 10.06.2025
ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае
Кредитование населения в России в мае с поправкой на сезонность продемонстрировало незначительное ускорение, а рост корпоративного портфеля с исключением... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:31:00+03:00
2025-06-10T19:31:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кредитование населения в России в мае с поправкой на сезонность продемонстрировало незначительное ускорение, а рост корпоративного портфеля с исключением влияния сезонного фактора был ниже показателей марта и апреля, сообщил Банк России в материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Оперативные данные свидетельствуют о незначительном ускорении требований к населению в мае с поправкой на сезонность", - говорится в информационно-аналитическом комментарии. По оперативным данным, в мае прирост требований к организациям с исключением влияния сезонного фактора был ниже показателей марта и апреля, указал также ЦБ. В конце мая ЦБ сообщал, что российские банки в апреле нарастили корпоративное кредитование на 0,9% к марту, розничное - на 0,1%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае

ЦБ: кредитование населения в мае с поправкой на сезонность ускорилось

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кредитование населения в России в мае с поправкой на сезонность продемонстрировало незначительное ускорение, а рост корпоративного портфеля с исключением влияния сезонного фактора был ниже показателей марта и апреля, сообщил Банк России в материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"Оперативные данные свидетельствуют о незначительном ускорении требований к населению в мае с поправкой на сезонность", - говорится в информационно-аналитическом комментарии.
По оперативным данным, в мае прирост требований к организациям с исключением влияния сезонного фактора был ниже показателей марта и апреля, указал также ЦБ.
В конце мая ЦБ сообщал, что российские банки в апреле нарастили корпоративное кредитование на 0,9% к марту, розничное - на 0,1%.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ЦБ предупредил о рисках реализации жилья в рассрочку
9 июня, 18:44
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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