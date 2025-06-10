https://ria.ru/20250610/rossija-2022113140.html

ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае

ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае - РИА Новости, 10.06.2025

ЦБ отметил незначительное ускорение кредитования населения в мае

Кредитование населения в России в мае с поправкой на сезонность продемонстрировало незначительное ускорение, а рост корпоративного портфеля с исключением... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:31:00+03:00

2025-06-10T19:31:00+03:00

2025-06-10T19:31:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кредитование населения в России в мае с поправкой на сезонность продемонстрировало незначительное ускорение, а рост корпоративного портфеля с исключением влияния сезонного фактора был ниже показателей марта и апреля, сообщил Банк России в материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Оперативные данные свидетельствуют о незначительном ускорении требований к населению в мае с поправкой на сезонность", - говорится в информационно-аналитическом комментарии. По оперативным данным, в мае прирост требований к организациям с исключением влияния сезонного фактора был ниже показателей марта и апреля, указал также ЦБ. В конце мая ЦБ сообщал, что российские банки в апреле нарастили корпоративное кредитование на 0,9% к марту, розничное - на 0,1%.

https://realty.ria.ru/20250609/tsb-2021862435.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)