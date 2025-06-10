https://ria.ru/20250610/rossija-2022082027.html

Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России

Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России - РИА Новости, 10.06.2025

Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России

Предприниматель Илон Маск в начале карьеры пытался купить ракету в России, но ему отказали, сочтя это шуткой, рассказал отец бизнесмена Эррол Маск. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:50:00+03:00

2025-06-10T17:50:00+03:00

2025-06-10T18:43:00+03:00

россия

илон маск

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск в начале карьеры пытался купить ракету в России, но ему отказали, сочтя это шуткой, рассказал отец бизнесмена Эррол Маск. "Он был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит", — сказал он со смехом, выступая на "Форуме будущего 2050". После этого отец, сын и еще несколько человек начали строительство собственной ракеты в Калифорнии. Так началось производство компании SpaceX.Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй запуск провели в ноябре того же года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый запуск провели в июне 2024-го. В рамках пятого тестового полета в октябре 2024 года Starship успешно приводнился в Индийском океане, успехом увенчались и испытания месяцем позже. Седьмой и восьмой тестовые полеты в январе и марте 2025-го закончились потерей космического корабля.В конце мая 2025 года девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX тоже стал неудачным.

https://ria.ru/20250609/mask-2021864162.html

https://ria.ru/20250609/maska-2021775141.html

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россия, илон маск