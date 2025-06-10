Рейтинг@Mail.ru
Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 10.06.2025 (обновлено: 18:43 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/rossija-2022082027.html
Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России
Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России - РИА Новости, 10.06.2025
Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России
Предприниматель Илон Маск в начале карьеры пытался купить ракету в России, но ему отказали, сочтя это шуткой, рассказал отец бизнесмена Эррол Маск. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:50:00+03:00
2025-06-10T18:43:00+03:00
россия
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7abc7a83e721b6f4fb84273e95915c57.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск в начале карьеры пытался купить ракету в России, но ему отказали, сочтя это шуткой, рассказал отец бизнесмена Эррол Маск. "Он был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит", — сказал он со смехом, выступая на "Форуме будущего 2050". После этого отец, сын и еще несколько человек начали строительство собственной ракеты в Калифорнии. Так началось производство компании SpaceX.Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй запуск провели в ноябре того же года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый запуск провели в июне 2024-го. В рамках пятого тестового полета в октябре 2024 года Starship успешно приводнился в Индийском океане, успехом увенчались и испытания месяцем позже. Седьмой и восьмой тестовые полеты в январе и марте 2025-го закончились потерей космического корабля.В конце мая 2025 года девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX тоже стал неудачным.
https://ria.ru/20250609/mask-2021864162.html
https://ria.ru/20250609/maska-2021775141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_d76656d71d2f0171c83cfd2215e89114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, илон маск
Россия, Илон Маск
Отец Маска рассказал, почему его сыну не продали ракету в России

Отец Маска Эррол: в России сочли шуткой просьбу Илона продать ему ракету

© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск в начале карьеры пытался купить ракету в России, но ему отказали, сочтя это шуткой, рассказал отец бизнесмена Эррол Маск.
"Он был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит", — сказал он со смехом, выступая на "Форуме будущего 2050".
Эррол Маск о главном качестве для предпринимателя - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
9 июня, 18:52
После этого отец, сын и еще несколько человек начали строительство собственной ракеты в Калифорнии. Так началось производство компании SpaceX.
Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй запуск провели в ноябре того же года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый запуск провели в июне 2024-го. В рамках пятого тестового полета в октябре 2024 года Starship успешно приводнился в Индийском океане, успехом увенчались и испытания месяцем позже. Седьмой и восьмой тестовые полеты в январе и марте 2025-го закончились потерей космического корабля.
В конце мая 2025 года девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX тоже стал неудачным.
Отец Илона Маска, американский инженер и предприниматель Эррол Маск, на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию
9 июня, 13:20
 
РоссияИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала