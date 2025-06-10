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Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 10.06.2025
Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Американская авиакомпания Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:30:00+03:00
2025-06-10T17:30:00+03:00
2025-06-10T17:30:00+03:00
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сергей рябков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. Согласно данным заявки, документы были поданы в ведомство 13 мая 2025 года. В качестве заявителя указана американская корпорация "Дельта Эйр Лайнс". Компания планирует заниматься в России авиаперевозкой пассажиров, имущества и почты; организацией путешествий; предоставлять услуги по перевозке грузов, аренде и лизингу летательных аппаратов и двигателей и частей. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит добиваться от США внятной реакции по предложению о возобновлении авиасообщения.
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россия, сша, сергей рябков, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), В мире
Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Роспатент: Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России