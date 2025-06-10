https://ria.ru/20250610/rossija-2022072653.html

Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 10.06.2025

Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Американская авиакомпания Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:30:00+03:00

2025-06-10T17:30:00+03:00

2025-06-10T17:30:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. Согласно данным заявки, документы были поданы в ведомство 13 мая 2025 года. В качестве заявителя указана американская корпорация "Дельта Эйр Лайнс". Компания планирует заниматься в России авиаперевозкой пассажиров, имущества и почты; организацией путешествий; предоставлять услуги по перевозке грузов, аренде и лизингу летательных аппаратов и двигателей и частей. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит добиваться от США внятной реакции по предложению о возобновлении авиасообщения.

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2025

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россия, сша, сергей рябков, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), в мире