В России снизилась средняя стоимость автомобилей с пробегом
Цена российских и китайских иномарок с пробегом в мае снизилась на три процента
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Средняя стоимость отечественных и китайских автомобилей с пробегом не старше 15 лет в РФ по итогам мая снизилась наименее ощутимо - на 3% в годовом выражении - и составила 703 тысячи и 2,17 миллиона рублей соответственно, сообщили в пресс-службе сервиса "Авто.ру Оценка".
"Меньше всего при сравнении мая 2025 к маю 2024 снизилась средняя стоимость подержанного отечественного и китайского автомобиля – всего на 3% у каждого, достигнув 703 тысяч рублей для российских марок и 2,17 миллиона рублей для китайских", - сообщили в сервисе.
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
7 августа 2024, 09:09
Там отметили, что наиболее ощутимо в годовом выражении снизилась средняя стоимость машин с пробегом американских марок (на 9%). Иномарки из Европы, Японии и Южной Кореи подешевели в мае в среднем на 6%.
Рейтинг регионов, в которых средняя стоимость по итогам мая снизилась сильнее всего по сравнению с апрелем этого года, возглавила Новосибирская область.
Так, цена подержанного автомобиля снизилась там на 4,5%, до 2 миллионов рублей. Следом идут Рязанская область (снижение на 4% в месячном выражении, средняя цена составила 1 миллион рублей) и Приморский край (снижение на 3,5%, до 2,4 миллиона рублей). Замыкают пятерку Вологодская (снижение на 3%, до 1,27 миллиона рублей) и Смоленская области (также на 3%, до 1,18 миллиона рублей).
В модельном рейтинге "Авто.ру" также приводит динамику стоимости мая к апрелю. Самое заметное снижение средней стоимости в месячном выражении произошло у китайского Exeed LX (на 4%, до 1,8 миллиона рублей). На 3,5% подешевел пикап RAM 1500 (10,2 миллиона рублей), а Lada 2113, занимающая третью строчку, стала дешевле на 3% (228 тысяч рублей). Следом идут внедорожник Great Wall Hover 3 (711 тысяч рублей) и Chevrolet Aveo T250 (485 тысяч рублей). Обе машины потеряли по 3% от стоимости.