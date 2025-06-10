https://ria.ru/20250610/rosaviatsiya-2021932500.html
На борту Ан-2, пропавшего в Якутии, находятся пять человек
На борту Ан-2, пропавшего в Якутии, находятся пять человек - РИА Новости, 10.06.2025
На борту Ан-2, пропавшего в Якутии, находятся пять человек
На борту пропавшего в Якутии Ан-2, предварительно, пять человек - два пилота и три специалиста-наблюдателя, сообщили во вторник в Росавиации. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:50:00+03:00
2025-06-10T08:50:00+03:00
2025-06-10T09:11:00+03:00
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На борту пропавшего в Якутии Ан-2, предварительно, пять человек - два пилота и три специалиста-наблюдателя, сообщили во вторник в Росавиации.В Республике Саха (Якутия) Росавиация ведет поиски самолета Ан-2 авиакомпании "МиАн" (сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ)."Предварительно: на борту Ан-2 – пять человек (два пилота и три специалиста-наблюдателя)", - говорится в сообщении.Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии. Сработал аварийный радиомаяк, уточняется в сообщении.На борту ПСВС – спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ"), добавили в сообщении.
https://ria.ru/20250610/an-2-2021933727.html
https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2, республика саха (якутия)
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2, Республика Саха (Якутия)
На борту Ан-2, пропавшего в Якутии, находятся пять человек
Росавиация: на борту пропавшего в Якутии Ан-2 находятся пять человек