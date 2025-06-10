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На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства - РИА Новости, 10.06.2025
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09:03 10.06.2025 (обновлено: 09:09 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/razliv-2021933477.html
На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства
На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства - РИА Новости, 10.06.2025
На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства
Правительство России направит еще более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в результате крушения... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:03:00+03:00
2025-06-10T09:09:00+03:00
черное море
россия
керченский пролив
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство России направит еще более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в результате крушения танкеров в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина.Вопрос о выделении финансирования правительство рассмотрело на заседании в понедельник."Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы.В кабмине уточнили, что эти средства направят Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения."Кроме того, за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться", - добавили в правительстве.Пресс-служба напомнила, что ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов из резервного фонда кабмина уже было выделено более 8,5 миллиарда рублей.Работу по устранению последствий аварии координирует правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева, которая еженедельно проводит свои заседания.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250603/proverka-2020590345.html
https://ria.ru/20250610/plenka-2021927181.html
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черное море, россия, керченский пролив, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Россия, Керченский пролив, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства

На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили 1,4 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство России направит еще более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в результате крушения танкеров в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина.
Вопрос о выделении финансирования правительство рассмотрело на заседании в понедельник.
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"Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы.
В кабмине уточнили, что эти средства направят Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения.
"Кроме того, за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться", - добавили в правительстве.
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Пресс-служба напомнила, что ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов из резервного фонда кабмина уже было выделено более 8,5 миллиарда рублей.
Работу по устранению последствий аварии координирует правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева, которая еженедельно проводит свои заседания.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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Черное мореРоссияКерченский проливПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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