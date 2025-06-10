https://ria.ru/20250610/razliv-2021933477.html

На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства

На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства - РИА Новости, 10.06.2025

На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили допсредства

Правительство России направит еще более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в результате крушения... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:03:00+03:00

2025-06-10T09:03:00+03:00

2025-06-10T09:09:00+03:00

черное море

россия

керченский пролив

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство России направит еще более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в результате крушения танкеров в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина.Вопрос о выделении финансирования правительство рассмотрело на заседании в понедельник."Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы.В кабмине уточнили, что эти средства направят Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения."Кроме того, за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться", - добавили в правительстве.Пресс-служба напомнила, что ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов из резервного фонда кабмина уже было выделено более 8,5 миллиарда рублей.Работу по устранению последствий аварии координирует правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева, которая еженедельно проводит свои заседания.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

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https://ria.ru/20250610/plenka-2021927181.html

https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, керченский пролив, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе