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РАПУ: аграриев обеспечили минудобрениями более чем на 60% - РИА Новости, 10.06.2025
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00:21 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rapu-2021907009.html
РАПУ: аграриев обеспечили минудобрениями более чем на 60%
РАПУ: аграриев обеспечили минудобрениями более чем на 60% - РИА Новости, 10.06.2025
РАПУ: аграриев обеспечили минудобрениями более чем на 60%
Потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на 2025 год обеспечена более чем на 60%, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:21:00+03:00
2025-06-10T00:21:00+03:00
россия
минеральные удобрения
аграрный рынок
сельхозпродукция
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на 2025 год обеспечена более чем на 60%, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).Как отмечает ассоциация со ссылкой на Минсельхоз России, с начала года АПК приобрел 3,4 миллиона тонн минудобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – в действующем веществе), с учетом накопленных ресурсов. Потребность АПК России на этот год в действующем веществе удобрений – 5,56 миллионов тонн, и она уже обеспечена российскими производителями на 61%.По данным Росстата, указанным в сообщении РАПУ, за четыре месяца 2025 года российская индустрия минудобрений увеличила производство готовой продукции на 6% – до 10,1 миллиона тонн в действующем веществе. За последние пять лет применение удобрений в России увеличилось на 16 килограммов на гектар. В 2024 году уровень внесения составил 77 килограммов на 1 гектар, а удобряемая площадь земель выросла до 72,8% от общей посевной.Показатель внесения растет благодаря мерам российских производителей по обеспечению высокой доступности продукции для отечественных потребителей. Так, в июле 2021 года на фоне сильного роста цен на удобрения на внешних рынках российские производители добровольно зафиксировали цены на свою продукцию для российских аграриев. В дальнейшем действие ограничений несколько раз продлевали.Таким образом, производители удобрений поставляют свою продукцию российским аграриям по ценам ниже или сопоставимым с ценами осени 2022 г. В середине мая текущего года ФАС России подтвердила отсутствие превышения производителями установленных в 2022 году предельных цен на удобрения в РФ.Высокую доступность отечественной продукции для российских сельхозтоваропроизводителей подтверждают и данные Минэкономразвития России: в настоящее время индекс доступности минеральных удобрений, рассчитываемый ведомством, выше установленного порога (выше единицы). По оценкам отраслевых экспертов, на сегодняшний день сформировался целый ряд объективных предпосылок для индексации предельных цен. В частности, цена на природный газ (основное сырье для производства самых востребованных азотных минеральных удобрений) с октября 2022 года выросла на треть, в том числе, после трёх индексаций цен. С 1 января 2025 года увеличена ставка НДПИ для калийной и фосфатной руды. С учетом неоднократного повышения тарифов естественных монополий на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки, себестоимость производства удобрений в России постоянно увеличивается. Индексация цен практически не повлияет на цену продуктов питания для населения. Доля минеральных удобрений в себестоимости сельхозпродукции не превышает 10-15%, а в продуктах на продуктовой полке – она еще ниже. К примеру, затраты на удобрения в цене булки хлеба не превышают и 2%.
https://ria.ru/20250423/eksperty-2013031895.html
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россия, минеральные удобрения, аграрный рынок, сельхозпродукция
Россия, Минеральные удобрения, аграрный рынок, сельхозпродукция
РАПУ: аграриев обеспечили минудобрениями более чем на 60%

РАПУ: более чем на 60% обеспечена потребность аграриев в минудобрениях на 2025 г

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКомбинат по производству минеральных удобрений
Комбинат по производству минеральных удобрений - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Комбинат по производству минеральных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на 2025 год обеспечена более чем на 60%, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
Как отмечает ассоциация со ссылкой на Минсельхоз России, с начала года АПК приобрел 3,4 миллиона тонн минудобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – в действующем веществе), с учетом накопленных ресурсов. Потребность АПК России на этот год в действующем веществе удобрений – 5,56 миллионов тонн, и она уже обеспечена российскими производителями на 61%.
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По данным Росстата, указанным в сообщении РАПУ, за четыре месяца 2025 года российская индустрия минудобрений увеличила производство готовой продукции на 6% – до 10,1 миллиона тонн в действующем веществе. За последние пять лет применение удобрений в России увеличилось на 16 килограммов на гектар. В 2024 году уровень внесения составил 77 килограммов на 1 гектар, а удобряемая площадь земель выросла до 72,8% от общей посевной.
Показатель внесения растет благодаря мерам российских производителей по обеспечению высокой доступности продукции для отечественных потребителей. Так, в июле 2021 года на фоне сильного роста цен на удобрения на внешних рынках российские производители добровольно зафиксировали цены на свою продукцию для российских аграриев. В дальнейшем действие ограничений несколько раз продлевали.
Таким образом, производители удобрений поставляют свою продукцию российским аграриям по ценам ниже или сопоставимым с ценами осени 2022 г. В середине мая текущего года ФАС России подтвердила отсутствие превышения производителями установленных в 2022 году предельных цен на удобрения в РФ.
Высокую доступность отечественной продукции для российских сельхозтоваропроизводителей подтверждают и данные Минэкономразвития России: в настоящее время индекс доступности минеральных удобрений, рассчитываемый ведомством, выше установленного порога (выше единицы). По оценкам отраслевых экспертов, на сегодняшний день сформировался целый ряд объективных предпосылок для индексации предельных цен. В частности, цена на природный газ (основное сырье для производства самых востребованных азотных минеральных удобрений) с октября 2022 года выросла на треть, в том числе, после трёх индексаций цен. С 1 января 2025 года увеличена ставка НДПИ для калийной и фосфатной руды. С учетом неоднократного повышения тарифов естественных монополий на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки, себестоимость производства удобрений в России постоянно увеличивается. Индексация цен практически не повлияет на цену продуктов питания для населения. Доля минеральных удобрений в себестоимости сельхозпродукции не превышает 10-15%, а в продуктах на продуктовой полке – она еще ниже. К примеру, затраты на удобрения в цене булки хлеба не превышают и 2%.
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15 апреля, 17:36
 
РоссияМинеральные удобренияаграрный рыноксельхозпродукция
 
 
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