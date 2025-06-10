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Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе - РИА Новости, 10.06.2025
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13:46 10.06.2025 (обновлено: 14:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/raket-2022001935.html
Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе
Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе - РИА Новости, 10.06.2025
Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе
Иран получил доступ к ракетной программе Израиля, планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, заявило иранское министерство... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:46:00+03:00
2025-06-10T14:44:00+03:00
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Иран получил доступ к ракетной программе Израиля, планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, заявило иранское министерство разведки.Агентство Tasnim 7 июня передало, что министерство информации (разведки) Ирана якобы получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. На следующий день иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны."Другая часть полученных документов связана с военной и ракетной программами (Израиля - ред.), а также технической документацией, имеющей отношение к проектам двойного научно-технического назначения", - говорится в заявлении министерства разведки.Министерство сообщило, что полученные иранской разведкой документы содержат информацию о ядерной военной программе Израиля, а также "действующих и будущих программах", данные об ученых и руководителях, участвующих в этих проектах."Значительная часть документов будет использована вооруженными силами (Ирана - ред.), другой частью (Иран - ред.) поделится с дружественными странами, или же (она - ред.) будет предоставлена организациям и антисионистским (антиизраильским - ред.) группировкам", - отметило министерство разведки.В понедельник иранский Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) подчеркнул, что полученные Ираном данные о ядерной сфере Израиля позволят исламской республике в случае израильской атаки ударить по скрытым ядерным объектам Израиля. Кроме того, иранские власти уточняли, что информация позволит увеличить точность иранских ракет.
https://ria.ru/20250607/iran-2021529776.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе

Иранская разведка получила доступ к информации об израильской ракетной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Иран получил доступ к ракетной программе Израиля, планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, заявило иранское министерство разведки.
Агентство Tasnim 7 июня передало, что министерство информации (разведки) Ирана якобы получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. На следующий день иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны.
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Иран якобы добыл в Израиле документы об атомной сфере страны, пишут СМИ
7 июня, 16:58
"Другая часть полученных документов связана с военной и ракетной программами (Израиля - ред.), а также технической документацией, имеющей отношение к проектам двойного научно-технического назначения", - говорится в заявлении министерства разведки.
Министерство сообщило, что полученные иранской разведкой документы содержат информацию о ядерной военной программе Израиля, а также "действующих и будущих программах", данные об ученых и руководителях, участвующих в этих проектах.
"Значительная часть документов будет использована вооруженными силами (Ирана - ред.), другой частью (Иран - ред.) поделится с дружественными странами, или же (она - ред.) будет предоставлена организациям и антисионистским (антиизраильским - ред.) группировкам", - отметило министерство разведки.
В понедельник иранский Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) подчеркнул, что полученные Ираном данные о ядерной сфере Израиля позволят исламской республике в случае израильской атаки ударить по скрытым ядерным объектам Израиля. Кроме того, иранские власти уточняли, что информация позволит увеличить точность иранских ракет.
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