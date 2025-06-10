Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rada-2022028400.html
В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов
В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов - РИА Новости, 10.06.2025
В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:12:00+03:00
2025-06-10T15:12:00+03:00
в мире
украина
сумская область
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков. "Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется министерством обороны и главнокомандующим ВСУ? Почему все молчат, что технологическая ставка не работает? Что у нас не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика? Что у нас за три года не сделали украинский "Мавик", а последний конкурс проводили год назад?" - написала Безуглая в своем в своем Telegram-канале. Она задалась вопросом, почему до сих пор на Украине нет расследований антикоррупционеров, не рассматривают заявления депутатов, блогеров. "Я не спрашиваю, где реакция президента, потому что у меня уже давно есть ответ. Система контроля в офисе Зеленского дисфункциональна и фрагментирована. Я не спрашиваю, где реакция и действия Сырского и (главы минобороны Рустема – ред.) Умерова, потому что они по ту сторону зла. Но где наше общество?" - написала Безуглая. Безуглая ранее раскритиковала действия главкома ВСУ Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, а также призвала жителей этого региона как можно скорее эвакуироваться.
https://ria.ru/20250524/syrskiy-2018807104.html
https://ria.ru/20250607/rada-2021540719.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сумская область, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Сумская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов

В Раде обвинили главкома ВСУ Сырского в блокировке разработок БПЛА-перехватчиков

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков.
«
"Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется министерством обороны и главнокомандующим ВСУ? Почему все молчат, что технологическая ставка не работает? Что у нас не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика? Что у нас за три года не сделали украинский "Мавик", а последний конкурс проводили год назад?" - написала Безуглая в своем в своем Telegram-канале.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами
24 мая, 07:48
Она задалась вопросом, почему до сих пор на Украине нет расследований антикоррупционеров, не рассматривают заявления депутатов, блогеров.
"Я не спрашиваю, где реакция президента, потому что у меня уже давно есть ответ. Система контроля в офисе Зеленского дисфункциональна и фрагментирована. Я не спрашиваю, где реакция и действия Сырского и (главы минобороны Рустема – ред.) Умерова, потому что они по ту сторону зла. Но где наше общество?" - написала Безуглая.
Безуглая ранее раскритиковала действия главкома ВСУ Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, а также призвала жителей этого региона как можно скорее эвакуироваться.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского
7 июня, 18:21
 
В миреУкраинаСумская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала