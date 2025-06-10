https://ria.ru/20250610/rada-2022028400.html

В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов

В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов - РИА Новости, 10.06.2025

В Раде обвинили Сырского в блокировке разработок дронов

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:12:00+03:00

2025-06-10T15:12:00+03:00

2025-06-10T15:12:00+03:00

в мире

украина

сумская область

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков. "Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется министерством обороны и главнокомандующим ВСУ? Почему все молчат, что технологическая ставка не работает? Что у нас не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика? Что у нас за три года не сделали украинский "Мавик", а последний конкурс проводили год назад?" - написала Безуглая в своем в своем Telegram-канале. Она задалась вопросом, почему до сих пор на Украине нет расследований антикоррупционеров, не рассматривают заявления депутатов, блогеров. "Я не спрашиваю, где реакция президента, потому что у меня уже давно есть ответ. Система контроля в офисе Зеленского дисфункциональна и фрагментирована. Я не спрашиваю, где реакция и действия Сырского и (главы минобороны Рустема – ред.) Умерова, потому что они по ту сторону зла. Но где наше общество?" - написала Безуглая. Безуглая ранее раскритиковала действия главкома ВСУ Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, а также призвала жителей этого региона как можно скорее эвакуироваться.

https://ria.ru/20250524/syrskiy-2018807104.html

https://ria.ru/20250607/rada-2021540719.html

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумская область, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины